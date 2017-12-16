В воскресенье, 17 декабря, во всех школах Зеленограда впервые пройдёт «Клубный день». В программе — встречи с директорами школ, которым родители смогут задать вопросы, а также новогодние мастер-классы, концерты, квесты, сдача норм ГТО, экскурсии по школам и детсадам, встречи с учителями будущих первых классов и многое другое. Приглашаются дети и родители — вход свободный.

У каждой из школ запланирована своя программа мероприятий, опубликованная на сайте образовательного учреждения.

Школа 609 (11:00, корпус 314) — «Открытый микрофон» (ответы на вопросы и.о. директора школы Оксаны Васильевой), встречи с учителями будущих первых классов, консультации для родителей и детей по преподаванию предметов (английский язык, информатика), по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, созданию проектов, дополнительным занятиям по математике. Сдача норм ГТО, «Мастерская Деда Мороза», блиц-турнир по шахматам, консультации психологов и концерт в актовом зале.

Школа 842 (10.00-13:00, детсады в корпусах 104, 115, 137, школа в корпусе 142) — в детских садах пройдут чаепития и показ театральных постановок, мастер-классы и спортивные игры; в школе состоится встреча с директором школы Алексеем Лукьяновым.

Школа 1353 (10:00, Березовая аллея, д. 8а) — встреча-диалог с директором школы Светланой Дороничевой о современном московском образовании.

Школа 1557 (12:00, корпус 529) — диалог с директором школы Татьяной Грабарник о современном московском образовании. Тема — новый проект столичного образования «Математическая вертикаль», направленный на развитие математического образования, и перспективы участия в проекте учеников школы.

Школа 854 (10:00, начальное отделение в корпусе 621а, школа в корпусе 603а) — в школе пройдёт встреча с директором Андреем Курсаковым, знакомство с проектом «Математическая вертикаль» (с 11:00), онлайн-тестирование ГИА (10:00—13:00), поучаствовать в квесте «В стране невыученных уроков». В начальном отделении — шахматный турнир (10:00—12:00), спектакль «Большой подарок для самых маленьких» (12:00—13:00), урок в музее «Казахстан — страницы истории» (10:00—11:00), путешествие «Звёздное небо» в планетарии (11:00—12:30).

Школа 1528 - семейный квест «Скоро, скоро Новый год» и детский зимний спортивный праздник «Чудо-снеговик» для детей 6-9 лет (с 10:30, начальное отделение в корпусе 844 стр.1) и мастер-класс по валянию из шерсти для родителей и горожан (11:30, корпус 844 стр.1). Консультации специалистов «Путь к успешному обучению» (10:30, начальное отделение в корпусе 822), экскурсия «Добро пожаловать» (12:30, корпус 822).

Школа 719 (10:30, корпус 921а) — встреча с директором школы Алексеем Штукотуровым «Перспективы развития школы. Московская электронная школа и другие проекты», знакомство с учителями будущих первоклассников, игровые программы для детей, мастер-класс «Активные методы обучения в начальной школе», просмотр и обсуждение фильма «Чук и Гек», спортивный праздник «Папа, мама, я» в спортзале, конкурсы, мультфильмы, игротека, мастер-классы, концерт учеников.

Школа 853 (12:00, корпус 913а) — встреча с директором школы Ларисой Базылевой с участием партнеров из ЦМИТ «Поезд» и Корпорации развития Зеленограда.

Школа 718 - программа не опубликована.

Школа 852 (11:00, корпус 1115) — встреча с директором Татьяной Смотровой о новом проекте столичного образования «Математическая вертикаль» и перспективах участия в нём учеников школы.

Школа 1151 (10.00, начальная школа в корпусе 1464) — встреча с директором школы Александром Михиным, игра-путешествие, знакомство с будущими учителями первых классов.

Школа 1194 (12:00, корпус 1556) — диалог с директором школы Анатолием Ващилиным о современном московском образовании.

Школа 1150 (12:00, корпус 1609) — диалог с директором школы Натальей Гурецкой о современном московском образовании.

Школа 2045 (12:00, корпус 2312) — диалог с директором школы Анной Халевой о современном московском образовании.

Школа 1912 (улица 2-я Пятилетка, дом 18а) — встреча с директором школы Светланой Князевой, экскурсии, мастер-классы.

Организует «Клубный день» Межрайонный совет директоров школ Зеленограда. «Клубный день в московских школах» проходит в Москве впервые по инициативе директоров школ, как сообщает портал мэра Москвы: «Если мероприятие будет востребовано жителями, то такие встречи будут проводиться и в дальнейшем».