— Подготовка к Новому году в детстве — это всегда была целая процедура. Мы всегда отмечали его в деревенском доме у бабушки с дедушкой. Живая елка была до потолка, в детстве она казалась мне просто гигантской, хотя сейчас я понимаю, что она была всего-то метра два.

С чердака доставали большую коробку, и мы все вместе садились и наряжали эту елку, разворачивали игрушки. Я их до сих пор наизусть знаю. Без проблем отличаю, какая из игрушек наша, какая покупная. Игрушки из нашей семьи — самые для меня важные, даже если с точки зрения коллекционирования ценности они не имеют.