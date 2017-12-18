Декабрь — время подготовки к Новому году, время думать о елке и о подарках. Зеленоградка Мария Смирнова рассказала нам о семейных традициях встречи этого праздника и своей коллекции, в которой 300 старых елочных игрушек советского времени.
— Подготовка к Новому году в детстве — это всегда была целая процедура. Мы всегда отмечали его в деревенском доме у бабушки с дедушкой. Живая елка была до потолка, в детстве она казалась мне просто гигантской, хотя сейчас я понимаю, что она была всего-то метра два.
С чердака доставали большую коробку, и мы все вместе садились и наряжали эту елку, разворачивали игрушки. Я их до сих пор наизусть знаю. Без проблем отличаю, какая из игрушек наша, какая покупная. Игрушки из нашей семьи — самые для меня важные, даже если с точки зрения коллекционирования ценности они не имеют.
Мы родом из Тверской области, а это место, куда еще по столбовому договору переселяли карел. По карельской традиции, подарки детям кладут не в коробку, а в валенок. Поэтому вечером под елку мы клали свои валенки, и утром быстрей бежали смотреть, что нам подарили. Еще одна традиция — мы всегда фотографировались возле елки.
База моей коллекции — это как раз игрушки моих бабушки и дедушки. Они всегда были у нас дома, сколько я себя помню. Но мы их мало покупали, в основном были игрушки, которые покупались еще в послевоенные годы, когда в нашей стране активно начала развиваться промышленность, в том числе, связанная и с производством елочных игрушек. Было открыто несколько фабрик, которые делали известные коллекции игрушек на прищепках, шаров и так далее. Мне они всегда очень нравились. Неинтересные игрушки стали продавать где-то в середине 80-х.
У меня в коллекции игрушки советского периода — это 50-60-е годы. Это так называемые игрушки на прищепках, они меня больше всего интересуют, есть шары. Еще очень интересное направление — это овощи и фрукты, менее ценное, но мне оно нравится. Есть стеклярус. Его трудно найти, но у меня есть и бусы, и несколько очень красивых игрушек, собранных из него.
Коллекционирование как-то плавно начиналось. Был такой период в истории нашей страны, в конце 90-х, когда все старое, советское очень не ценилось, много выкидывали и старых вещей, и мебель, и игрушки. Поэтому, видя, что кому-то из родственников или друзей это не нужно, я просила отдать мне. Я рассказывала, что мне, наоборот, это очень нравится, и если мне подарят, я буду очень рада.
В тот же период многие начали покидать свои деревенские дома. Дом моих бабушки и дедушки находится в деревне в Тверской области, и когда соседи, друзья, родственники стали продавать свои дома, то, зная, что мне интересно, они приносили мне свои игрушки, потому что в город они их брать не хотели и оставлять чужим людям тоже. Потом я уже сама звонила и спрашивала, нет ли чего-то ненужного.
Последний этап уже связан с покупкой. Я покупаю игрушки только последние пять лет. Блошиные рынки, антикварные магазины — перед Новым годом раньше там можно было что-то интересное купить. Иногда — Авито, интернет-аукционы. Но сейчас сложнее развивать коллекцию, потому что игрушки, которые раньше массово выпускались и которые можно купить относительно недорого, у меня уже есть.
Есть игрушки, которые выпускались ограниченными сериями, они очень дорогие, от 50 тысяч рублей за штучку. Пока на такие расходы я не готова, поэтому просто любуюсь этими изделиями у других коллекционеров.
У меня цель — украсить свою огромную елку, которую мы ставим в специально построенном домике на даче в Тверской области. Живую трехметровую елку и украшаем этими ретро-игрушками. Для меня спорт в этом состоит, а не в том, чтобы купить, а потом выгодно перепродать.
У меня есть дочка, совсем маленькая, ей два месяца. Для нее это будет первый Новый год и мы будем показывать ей наши игрушки. Будем надеяться, она в свое время тоже втянется, будет развивать нашу коллекцию.
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