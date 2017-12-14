В Зеленограде открылась Первая Футбольная Академия. Ведётся набор в группы. Возраст от 3 до 9 лет.
Занятия проходят во вторникам и субботам.
Приглашаем всех желающих на ознакомительную тренировку в эту субботу в 17-00!
Первая тренировка бесплатная.
По поводу записи: 8(909)951-19-21 звоните и записывайтесь!
Адрес: Зеленоград, Озерная аллея, 10 (Регбийный комплекс)
Более подробная информация: footballdynasty.ru
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