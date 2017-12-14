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16 декабря — бесплатная тренировка в Первой футбольной академии. Ждем детей от 3х до 9 лет 14.12.2017 Первая Футбольная Академия Реклама

В Зеленограде открылась Первая Футбольная Академия. Ведётся набор в группы. Возраст от 3 до 9 лет.
Занятия проходят во вторникам и субботам.

Приглашаем всех желающих на ознакомительную тренировку в эту субботу в 17-00!

Первая тренировка бесплатная.

По поводу записи: 8(909)951-19-21 звоните и записывайтесь!

Адрес: Зеленоград, Озерная аллея, 10 (Регбийный комплекс)

Более подробная информация: footballdynasty.ru

https://vk.com/dfcdynasty

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