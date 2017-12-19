Ирину Малюженкову, руководящую «Жилищником района Матушкино» (1, 2, 4 микрорайоны), оштрафовали по новой административной статье, предусматривающей ответственность за нарушение срока оплаты по исполненным государственным или муниципальным контрактам. Нарушения с выплатами — это пени, штрафы и судебные издержки, то есть дополнительные расходы бюджета.

Статья 7.32.5 появилась в КоАП после внесения поправок в Федеральный закон №189 в этом году и вступила в силу 6 августа. О её первом применении на практике рассказала замглавы управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Москвы Ирина Ребрина на форуме, посвященном защите прав предпринимателей, сообщает ТАСС. Первым оказался зеленоградский «Жилищник».

Речь идет о задержках с выплатами по заключенным «Жилищником» контрактам о поставке различных товаров, сообщили Zelenograd.ru в окружной прокуратуре. Нарушения выявлены при плановой проверке — просто совпали её результаты и вступление в силу новой административной статьи. Штраф по этой статье — 30-50 тысяч рублей. А повторное правонарушение по той же статье — это уже дисквалификация должностного лица на срок 1-2 года.

Прокурор возбудил в отношении директора «Жилищника» дело о правонарушении по новой статье, а столичное Главное контрольное управление привлекло директора «Жилищника» к административной ответственности. Получить комментарий директора управляющей организации пока не удалось.

Если деньги не перечисляются подрядчикам в оговоренный контрактам срок, приходится взыскивать их через суд. Даже при беглом взгляде на арбитражную практику понятно, что в таких судебных разбирательствах участвуют все зеленоградские «Жилищники» (равно остальные московские).

При этом «набегают» приличные суммы дополнительных бюджетных трат. Например, в начале года «Жилищник Матушкино» заключил госконтракт с ООО «Инжкапстрой» на поставку материалов для ремонта и эксплуатации жилых домов района — краски, лаки, теплоизоляционные материалы, уплотнители, замки, оконные ручки и тому подобное. Всего на 2, 8 миллиона рублей. Товар привезли, после чего, по контракту, в течение месяца заказчик должен был оплатить его. Этого не произошло. В апреле фирма отправила претензию «Жилищнику», а затем подала в суд. В итоге «Жилищник» выплатил не только долг поставщикам, но и неустойку за просрочку оплаты около 40 тыс. рублей, плюс госпошлину — 37 тысяч руб. Задержка с выплатами ГУП «Московский городской центр дезинфекции» 995 тысяч рублей за обследование внутренней поверхности мусоропроводов повлекла за собой выплату 39 тыс. руб. неустойки и 22 тысячи руб. госпошлины. Таких примеров десятки — и это бюджетные деньги.

По мнению законодателей, новая административная статья дисциплинирует заказчиков. «Проведена титаническая работа по выявлению причин неоплаты по контрактам, разработан план по ликвидации неисполненных обязательств и недопущения возникновения новых», подчеркнула представитель прокуратуры, выступая перед предпринимателями. Каковы же эти причины, не сообщается.

Кроме того, в мае этого года вступил в силу федеральный закон № 83-ФЗ, предписывающий оплачивать выполненные госконтракты, заключаемые с субъектами малого предпринимательства и социально-ориентированными некоммерческими организациями, в течение 15 дней (раньше было 30 календарных дней) с даты подписания заказчиком документа о приёмке. Все остальные госконтракты должны оплачиваться в течение месяца.