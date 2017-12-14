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Четыре хора споют вместе и по отдельности. Зеленоградский хоровой конгресс пройдёт 16 декабря в ДК МИЭТ 14.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Четыре хора выступят на VI Зеленоградском хоровом конгрессе, который пройдет в субботу, 16 декабря (в 17:00), в ДК МИЭТ. Для зрителей споют Академический хор МИЭТа и студенческий хор ВШЭ, зеленоградский хор «Лель» и Современный хор Factotum, а в финале концерта на сцену традиционно выйдет сводный хор из более чем 100 человек, обещают организаторы события. Вход на концерт — свободный.

Сводный хор Конгресса, 18 декабря 2016 года
Видео: chormiet / youtube.com

Зеленоградский хоровой конгресс — это большой концерт нескольких хоровых коллективов, в том числе из московских университетов, который ежегодно проходит в МИЭТе. «Исполнители покажут своё хоровое и сценическое мастерство, исполнят разножанровые программы, украсят их музыкальными шутками и современными находками. Одним словом, зрителям скучать не придётся!» — сообщает хор МИЭТ.

Участниками нынешнего хорового конгресса станут студенческий хор «Force МАЖОР» «Высшей школы экономики», руководители — Н. Бойко и С. Сперанская; современный хор «Factotum» под управлением Е. Тузовой; Академический хор «МИЭТ», художественный руководитель и дирижер — Т. Федотова; музыкально-хоровой коллектив «Лель» ДТДиМ, состоящий из старшего хора и хора мам, художественный руководитель и дирижер — Ю. П. Суколенов.

Официальные группы Хорового конгресса действуют ВКонтакте, в фейсбуке, в Одноклассниках.

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