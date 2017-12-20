«Смарт-парк» станет еще одной — «качественно новой» для вуза, как сообщал МИЭТ — площадкой для предпрофессиональной подготовки учеников зеленоградских школ. Современные проектные методики обучения объединятся с перспективными направлениями инженерии и науки. Школьников будут вовлекать в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность: проводить лабораторные работы и виртуальные экскурсии на высокотехнологичные производства.

Список образовательных программ в технопарке: интеллектуальные сенсоры, искусственное сердце, нейроуправление, энергосберегающие IT-системы, зондовая микроскопия и «Создай свою микросхему». Обучение в рамках образовательных программ в технопарке начнется в январе 2018 года.

Проект реализован при поддержке правительства Москвы и столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства. Партнеры проекта — завод «Протон», Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), «Нейроботикс» и ряд других предприятий Зеленограда.