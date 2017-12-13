В воскресенье, 17 декабря (10:00—14:00) в МИЭТе состоится конференция «Будущее молодежи на предприятиях кластера Зеленоград». Представители более чем 50 зеленоградских предприятий в один день и в одном месте расскажут о своей деятельности, технологиях и продукции, рабочих местах и профессиях, условиях работы, уровне оплаты, перспективах карьерного роста, а также о своей профориентационной работе. Вход — свободный, через центральную проходную МИЭТа.

Организуют конференцию МИЭТ и Корпорация развития Зеленограда (КРЗ) при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Большинство школьников Зеленограда не имеет цельной картины о городских предприятиях, их составе и специализации, как считают в КРЗ — это не позволяет им осознанно планировать своё будущее, выбирать профиль подготовки в старших классах, дополнительные курсы, а затем специальность в вузе и нужный уровень подготовки. Познакомить с предприятиями планируют также студентов МИЭТа и других вузов Москвы.

Цель конференции — сделать системным трудоустройство выпускников московских вузов с техническими специальностями на высокотехнологичные предприятия кластера «Зеленоград». Посетителям обещают информацию предприятий о потребностях в кадрах в перспективе ближайших шести лет.

Запланирован доклад генерального директора КРЗ об инновационном территориальном кластере «Зеленоград», в состав которого входят 190 высокотехнологичных предприятий и организаций.

В программе конференции также открытые информационные семинары «Целевой набор на предприятия», «Отложенный договор», «Практика студентов на предприятиях кластера „Зеленоград“», презентация базовых кафедр МИЭТ зеленоградских предприятий, встречи с молодыми успешными выпускниками МИЭТа — сотрудниками предприятий.