«Муж найден. Жив. Греха он не сделал, сознательно нас не бросал. Нужно время для восстановления. На остальные вопросы пока отвечать не готова. Спасибо тем, кто поддерживал различными путями! Слава Богу, что дал все пройти», — написала Светлана, жена Александра, на свой странице в ВК.

Позже добавила: «Уважаемые интересующиеся подробностями! Не все детали произошедшего не только со мной, но и с мужем будет этично озвучивать! Он не уходил подумать. Ему было плохо и без помощи он бы не смог вернуться домой. Всем жажудущим: он не упортеблял наркотики, не был в запое, не уходил к другой женщине. Ломаются не только руки и ноги. Те, кто оказал помощь в поисках (не только репосты), не требуют от меня ни слова объяснений. Больше скажу, они готовы были искать его в любом состоянии (хоть бы и пьяного в канаве). Подробности, если посчитает нужным, муж после восстановления напишет сам. Сейчас непростой период, и все детали просто ни к чему, как только удовлетворить любопытсво. Когда мы переварим, осмыслим, сделаем выводы, сможем описать наш пережитый опыт, и в первую очередь муж, если этого захочет.

И конечно же я благодарна „Лизе Алерт“! Инфоргу Насте Улитке, Мише и еще большому количеству волонтеров! Я благодарна своим друзьям, которые сидели с детьми, помогли с машиной, по дому и с готовкой, колесили по городу с листовками, бесстрашно хватали за рукава похожих на мужа мужчин в метро! Помогали кто чем мог! Именно те, кто больше всего вложили сил в нашу семью, не требуют от нас отчетов, объяснений… возможно, потому, что они сами все видят и понимают, или потому, что все наши близкие хорошо воспитаны… Но я верующий человек и знаю, что могла бы оказаться со своим горем совсем в другом контексте. Могло не оказаться желающих помогать, я могла быть наедине со своими страхами и переживаниями, но этого не произошло…»

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», в свою очередь, также благодарит всех, кто присоединился к поиску мужчины и помог его найти.