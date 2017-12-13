С приходом крупных сетевых супермаркетов количество кулинарий в Зеленограде сократилось, а редкие магазинчики или отделы готовой еды не всегда радуют качеством и разнообразием. Новая кулинария представит большой выбор готовых блюд, приготовленных профессиональными поварами. Например, больше двадцати видов салатов — от традиционных вроде «Столичного» и «Оливье» до различных корейских. Кстати, корейские салаты будут готовить корейские повара. Супы — от мясного борща до лукового и грибного. И, конечно, «вторые» блюда из мяса и рыбы, выпечка, пирожные и десерты. Найдутся и диетические блюда. Девиз нового магазина — «правильная кулинария», то есть разнообразная и вкусная, как дома, еда по вполне доступным ценам.

В кулинарии можно купить готовый завтрак, обед или ужин, выпить или взять с собой чай, кофе, коктейли, соки, воду. Это очень удобно для многочисленных прохожих и водителей в глубине 4 микрорайона — здесь расположены школы, детские сады, институт, многие идут к автобусным остановкам утром — или от них вечером. По пути можно купить еду и не думать, чем позавтракать на работе или накормить семью дома.



Каждую субботу в кулинарии проходит дегустация салатов. Ежедневно принимаются заказы на любое блюдо из ассортимента — можно заранее подготовиться к приему гостей или семейному обеду. В предновогодние дни, с 25 по 31 декабря, для всех покупателей скидки: при сумме покупки от 1000 рублей — скидка 5%, от 2000 рублей — 10%. В будущем планируются клубные карты для постоянных покупателей.

Кулинария «Парим-Варим»: Зеленоград, корпус 431А (кирпичное здание возле магазина «Десяточка»). Время работы: ежедневно с 8:00 до 22:00.