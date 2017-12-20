В лесном массиве 5 микрорайона в субботу, 23 декабря, пройдут соревнования по спортивному ориентированию в тёмное время суток. Организаторы подготовили спортсменам трёхкилометровую дистанцию со стартом и финишем в одной точке — в 80 метрах от автобусной остановки «Музыкальная школа» (в 16:00—16:30). Участие бесплатное, зарегистрироваться можно в день соревнований или заранее, онлайн.

Соревнования пройдут по принципу «Выбор». Участникам выдадут маршрутные листы, на которых будут отмечены пронумерованные контрольные пункты (КП) — пройти их можно по заданному маршруту или в произвольном порядке, выбрав для себя количество пунктов по силам. Карта будет напечатана на листе формата А4 в масштабе 1:5000.

КП устроят вблизи асфальтированных и грунтовых дорожек и оборудуют светоотражающей фольгой.

На прохождение дистанции выделен один час, её нужно будет преодолеть бегом, без лыж. За это время спортсмены должны успеть «взять» наибольшее количество контрольных пунктов на карте.

Погода обещает быть морозной и снежной (минус 5-7 градусов) — это стоит учитывать, собираясь на соревнования. Организаторы просят взять с собой фонарь, компас и телефон для экстренной связи. У спортсменов также не должно быть противопоказаний к бегу.

Предварительная регистрация идёт в ЖЖ Зелспорта до 20 декабря, но зарегистрироваться можно будет и прямо перед началом соревнований. Дополнительная информация — по телефону 8(903)117-4085, Виктор Костюшин.