Открытия этой недели в Зеленограде оказались весьма разнообразны, и смогут удовлетворить любителей разных видов отдыха в выходные. Новый лазертаг-клуб, «Кант» в «Декатлоне», лавка сладостей Candy Loft, Sitro Cafe, витаминные десерты от Тропиканы, ярмарка мёда и магазин праздничных аксессуаров Party Shop.

Любителям активного отдыха эта неделя приготовила несколько сюрпризов. В ТЦ Zеленопарк открылся клуб Lazer Tag, где можно безопасно поиграть в настоящую войнушку с друзьями или детьми. А в субботу (9 декабря) в «Декатлоне» откроется магазин спортивных товаров «Кант». Организаторы обещают настоящий праздник для всех гостей с 12:00 до 18:00.

Порцию витаминов, которых так не хватает зимой, теперь можно получить в лавке «Тропикана». Для поклонников всего свежего здесь есть соки, смузи, фреши и даже жареное мороженое. Молочные коктейли и напитки можно получить за 99 рублей.

Если хочется порадовать любимых хорошим кофе и лимонадами, то кафе Sitro может в этом помочь. Новое место открылось на Проектируемом проезде 4801, 7 и ждёт гостей с 9:00 до 19:00.

В зоне фудкорта ТЦ «Панфиловский» открылась лавка сладостей Candy Loft. Теперь все сладкоежки Зеленограда смогут порадовать себя натуральным тайским мороженым и сладкой ватой разных вкусов.

За месяц до Нового Года в ТЦ «Зеленоградский» открылся магазин праздничных аксессуаров Party Shop. Здесь обещают большой выбор товаров для вечеринок и дней рождения: посуда, шары, пиньяты, детали костюмов и другое. Работает с 10:00 до 21:00.

В ДК(КЦ) «Зеленоград» заработала традиционная ярмарка мёда. Здесь можно закупиться полезным лакомством на зиму и приобрести в подарок близким. Открыта ярмарка до 17 декабря и работает с 10:00 до 20:00.

В ТРЦ «Мега» в Химках проводят благотворительную акцию совместно с фондом «Старость в радость». Неравнодушным посетителям предлагается выбрать товар из новогоднего каталога, купить его в в магазине, упаковать в новогодней зоне, подписать открытку и положить подарок по ёлку. Подарки будут собирать до 31 декабря, а потом поздравят подопечных фонда.