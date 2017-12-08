Открытия этой недели в Зеленограде оказались весьма разнообразны, и смогут удовлетворить любителей разных видов отдыха в выходные. Новый лазертаг-клуб, «Кант» в «Декатлоне», лавка сладостей Candy Loft, Sitro Cafe, витаминные десерты от Тропиканы, ярмарка мёда и магазин праздничных аксессуаров Party Shop.
Любителям активного отдыха эта неделя приготовила несколько сюрпризов. В ТЦ Zеленопарк открылся клуб Lazer Tag, где можно безопасно поиграть в настоящую войнушку с друзьями или детьми. А в субботу (9 декабря) в «Декатлоне» откроется магазин спортивных товаров «Кант». Организаторы обещают настоящий праздник для всех гостей с 12:00 до 18:00.
Порцию витаминов, которых так не хватает зимой, теперь можно получить в лавке «Тропикана». Для поклонников всего свежего здесь есть соки, смузи, фреши и даже жареное мороженое. Молочные коктейли и напитки можно получить за 99 рублей.
Если хочется порадовать любимых хорошим кофе и лимонадами, то кафе Sitro может в этом помочь. Новое место открылось на Проектируемом проезде 4801, 7 и ждёт гостей с 9:00 до 19:00.
В зоне фудкорта ТЦ «Панфиловский» открылась лавка сладостей Candy Loft. Теперь все сладкоежки Зеленограда смогут порадовать себя натуральным тайским мороженым и сладкой ватой разных вкусов.
За месяц до Нового Года в ТЦ «Зеленоградский» открылся магазин праздничных аксессуаров Party Shop. Здесь обещают большой выбор товаров для вечеринок и дней рождения: посуда, шары, пиньяты, детали костюмов и другое. Работает с 10:00 до 21:00.
В ДК(КЦ) «Зеленоград» заработала традиционная ярмарка мёда. Здесь можно закупиться полезным лакомством на зиму и приобрести в подарок близким. Открыта ярмарка до 17 декабря и работает с 10:00 до 20:00.
В ТРЦ «Мега» в Химках проводят благотворительную акцию совместно с фондом «Старость в радость». Неравнодушным посетителям предлагается выбрать товар из новогоднего каталога, купить его в в магазине, упаковать в новогодней зоне, подписать открытку и положить подарок по ёлку. Подарки будут собирать до 31 декабря, а потом поздравят подопечных фонда.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=914383648710461&id=551180071697489
https://vk.com/wall-107921819_4594 — лазертаг в Зеленопарке
Тропикана — https://www.facebook.com/zelenoparkmall/photos/a.555710971244399.1073741828.551180071697489/912873362194823/?type=3
Праздничное открытие нового магазина #КАНТДЕКАТЛОН — https://www.facebook.com/zelenoparkmall/photos/a.555710971244399.1073741828.551180071697489/915879471894212/?type=3
Мега: Благотворительная акция в Меге https://mega.ru/khimki/events/2017/20437/
разместить информацию о новом кафе
https://www.zelenograd.ru/img/9/4/e/94e97d77fc16685047045b7a0738d8c5.jpg
Имя: Екатерина Телефон: +79104515397 Email: ekuzenkova@koncel.com
vk.com/club156632104 +7 (910) 451-53-97 пр. № 4801, 7с1
https://yandex.ru/maps/-/CBaKeTrrWC
3 декабря в ТЦ «Панфиловский» открылась лавка сладостей Candy LOFT
https://vk.com/wall-19748928_6578
https://vk.com/wall-52523965256
PARTY SHOP™ Магазин праздника открылся в Зеленограде https://vk.com/wall-58787233851
Завтра в КЦ «Зеленоград» открывается традиционная ярмарка меда.https://vk.com/wall-17710299_8507
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ДЕКАБРЕ
-
Скидка на плитку
10%