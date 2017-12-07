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У катка на Солнечной аллее 9 декабря откроют зимний спортивный сезон 07.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Торжественное открытие зимнего спортивного сезона состоится на катке около корпуса 901 в субботу, 9 декабря (с 12:00). «Спорт круглый год» — под таким девизом будет проходить праздник на открытом воздухе. В программе — подвижные игры под музыку и массовые катания на обновлённом катке.-

Для юных гостей организаторы — досуговый центр «Славяне» — подготовили множество подвижных спортивных игр, эстафет и мини-соревнований, их проведут на площадке около катка. На льду пройдут личные и командные эстафеты с препятствиями: например, на скорость нужно будет огибать стойки с клюшкой и шайбой или переправляться в парах от старта к финишу. За призовые места участники получат небольшие сувениры.

Праздник начнётся в 12:00. Основная программа рассчитана на час, но мероприятия официально продлятся до 14:00.

Каток с искусственным льдом у корпуса 901 площадью 800 кв.метров уже работает и продолжит работать после праздника — катания проходят под ритмичную музыку из плейлиста катка. Как сообщили Zelenograd.ru в управе района Старое Крюково, время работы катка — с 9:00 до 23:00. Чистка льда происходит по необходимости и занимает около получаса, поэтому приходить кататься можно в любое время в рамках расписания. На катке запрещена игра в хоккей во время массового катания. Предусмотрен пункт проката инвентаря, действует тёплая раздевалка и туалеты, есть и лавочки возле катка, на которых тоже можно переобуться в коньки.

В Старом Крюково этой зимой должны работать и два катка с естественным покрытием (у корпусов 824 и 921) по такому же расписанию.

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