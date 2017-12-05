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Бесплатные курсы «Мама в деле» проходят в Зеленограде. Пока дети с няней — мамы прослушают тренинг по продажам 05.12.2017 ZELENOGRAD.RU

Бесплатные бизнес-курсы по эффективным продажам для жительниц Зеленограда — мам с детьми — стартовали на площадке Ресурсного центра НКО Зеленограда (корпус 145) и пройдут с 4 по 12 декабря (10:00—12:00). «После тренинга участницы смогут трудоустроиться в проект и работать по четыре часа в день, не отрываясь от своих детей», — обещают организаторы курсов, социальное сообщество женщин и мам «Мама в деле». Приходить на обучение можно с детьми старше полутора лет, для них предусмотрена игровая с няней.

С участницами тренинга разберут все этапы эффективных продаж: от циклов сделки и моделей продаж до организации продаж для крупных клиентов и повышения «среднего чека». На время семинаров детей можно оставить в игровой комнате с воспитателем, но ответственность за детей при этом останется на родителях, предупреждают организаторы. Те, кто пропустил часть занятий, смогут посмотреть их в интернете — в онлайн-режиме, тоже бесплатно. По окончании тренинга доступ к видеокурсу планируется предоставлять за плату.

Запись на курсы проходит в группе «Мама в деле» ВКонтакте, на сайте проекта или по телефону 8(963)711-7990. Вконтакте анонсируют все события, расписание и вебинары, принимают заявки на онлайн-запись.

Целевая аудитория тренинга — женщины, у которых уже есть своё дело, и не лишними будут новые знания для его развития, а также те, кто захочет найти работу после занятий через социальный проект «Мама в деле». После занятий с ними проведут собеседование для трудоустройства по швейному направлению.

Партнёром проекта стал известный производитель швейных и вышивальных машинок — компания предоставит швейные машинки, а «Мама в деле» организует рабочие места для сотрудников по поиску заказов. Для самого швейного производства тоже понадобятся люди, и следующие курсы «Мамы в деле» будут посвящены шитью.

Видео: Мама в ресурсе / youtube.com

В ближайших планах сообщества — организовать коворкинг в Зеленограде или поблизости для мам с возможностью работать до четырех часов в день, пока за детьми будет присматривать общая няня. Проект «Мама в деле» стремиться решить главную проблему: как мамам, занятым детьми, воплотить мечту в жизнь и реализовать себя в любимом деле.

«Я сама многодетная мама и прекрасно знаю сложности, с которыми сейчас сталкиваются все родители, это очень больная тема, — рассказала Zelenograd.ru Ольга Рогожкина, руководитель проекта „Мама в деле“. — Людям жизненно необходима работа, с детскими садами для малышей до трёх лет всё очень сложно, и если нет бабушек и дедушек — мама заблокирована, она ничем не может заняться, чтобы как-то зарабатывать. Мы хотим помочь с такой работой, которой можно было бы заниматься, пока дети еще маленькие».

Пока инициаторы сообщества «Мама в деле» финансируют и курсы, и няню на время занятий из собственных ресурсов, «на энтузиазме», активно сотрудничая с партнёрами как некоммерческая организация (НКО). Будущий коворкинг для мам, возможно, станет платным — с абонементом стоимостью 6-8 тысяч рублей в месяц. Для мам, которые смогут зарабатывать до 30 тысяч рублей, работая в коворкинге, услуги присмотра за ребёнком и остальная инфраструктура за эту плату будет востребованной, рассчитывают в НКО. Кроме того, там можно будет и просто отдохнуть или позаниматься своими собственными проектами — например, в области хендмейда.

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