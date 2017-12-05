С участницами тренинга разберут все этапы эффективных продаж: от циклов сделки и моделей продаж до организации продаж для крупных клиентов и повышения «среднего чека». На время семинаров детей можно оставить в игровой комнате с воспитателем, но ответственность за детей при этом останется на родителях, предупреждают организаторы. Те, кто пропустил часть занятий, смогут посмотреть их в интернете — в онлайн-режиме, тоже бесплатно. По окончании тренинга доступ к видеокурсу планируется предоставлять за плату.

Запись на курсы проходит в группе «Мама в деле» ВКонтакте, на сайте проекта или по телефону 8(963)711-7990. Вконтакте анонсируют все события, расписание и вебинары, принимают заявки на онлайн-запись.

Целевая аудитория тренинга — женщины, у которых уже есть своё дело, и не лишними будут новые знания для его развития, а также те, кто захочет найти работу после занятий через социальный проект «Мама в деле». После занятий с ними проведут собеседование для трудоустройства по швейному направлению.

Партнёром проекта стал известный производитель швейных и вышивальных машинок — компания предоставит швейные машинки, а «Мама в деле» организует рабочие места для сотрудников по поиску заказов. Для самого швейного производства тоже понадобятся люди, и следующие курсы «Мамы в деле» будут посвящены шитью.