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Zelrun открывает беговой клуб. Бесплатные открытые тренировки начнутся уже 6 декабря 05.12.2017 ZELENOGRAD.RU

В Зеленограде открывается Беговой клуб Zelrun — серия бесплатных тренировок для всех желающих от команды Zelrun, организатора Зеленоградского полумарафона, кроссов «Спутник» и «Октябрь». «На тренировках можно подготовиться к нашим забегам или просто поддержать физическую форму», сообщают в команде. Первая тренировка пройдет в среду, 6 декабря (в 19:30), сбор участников — у входа в фитнес-клуб «Зебра» на Озёрной аллее.

Тренировки будут проходить на открытом воздухе, в программе занятий — беговые тренировки (базовая нагрузка и беговые упражнения) и функциональный тренинг (общая физическая подготовка) для прокачки всех мышц. Режим тренировок — по 1,5 часа два раза в неделю. Расписание будет опубликовано в Instagram команды Zelrun.

Проводить занятия будут профессиональные тренеры:

  • Владимир Кобыленко — тренер и мультиспортсмен, кандидат в мастера спорта по регби, спортсмен-разрядник по плаванию, футболу и дзю-до; многократный призер командных гонок с препятствиями, лидер беговых клубов «Роснефть», «Ингосстрах» и Coca-Cola, тренер студенческой сборной МИЭТ по функциональному многоборью (лидирующей команды Москвы по OCR), регбийной команды «Доверие».
  • Наталья Шульга — консультант по питанию, разработчик образовательных программ по нутрициологии, спортивный нутрициолог ISSAA; персональный тренер IHP по функциональным нагрузкам, специализируется на реабилитации после травм, оптимизации пищевого поведения.

Тренироваться в клубе Zelrun может любой, независимо от возраста и уровня подготовки.

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