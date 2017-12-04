Удобное транспортное расположение вблизи остановок общественного транспорта, достаточное количество парковочных мест для посетителей на личном автомобиле, сделают для вас комфортным посещение нашего павильона. Приглашаем к сотрудничеству арендаторов, фермеров и частных производителей продуктов питания. Предлагаем выгодные коммерческие условия по аренде и комфортную атмосферу для работы в павильоне.

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