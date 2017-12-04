Рады вам сообщить о скором открытии нового торгового павильона с фермерскими продуктами, расположенный в поселке Андреевка рядом с Торговым центром «Энергия» и гипермаркетом «Ашан». Ежедневно вам будут доступны свежие овощи и фрукты, отборные мясные, молочные и иные продовольственные товары по доступным ценам.
Удобное транспортное расположение вблизи остановок общественного транспорта, достаточное количество парковочных мест для посетителей на личном автомобиле, сделают для вас комфортным посещение нашего павильона. Приглашаем к сотрудничеству арендаторов, фермеров и частных производителей продуктов питания. Предлагаем выгодные коммерческие условия по аренде и комфортную атмосферу для работы в павильоне.
Все вопросы по аренде задавать по телефону: 8(925)738-00-70
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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