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Открытие нового торгового павильона рядом с Ашаном 04.12.2017 ZELENOGRAD.RU Реклама

Рады вам сообщить о скором открытии нового торгового павильона с фермерскими продуктами, расположенный в поселке Андреевка рядом с Торговым центром «Энергия» и гипермаркетом «Ашан». Ежедневно вам будут доступны свежие овощи и фрукты, отборные мясные, молочные и иные продовольственные товары по доступным ценам.

Удобное транспортное расположение вблизи остановок общественного транспорта, достаточное количество парковочных мест для посетителей на личном автомобиле, сделают для вас комфортным посещение нашего павильона. Приглашаем к сотрудничеству арендаторов, фермеров и частных производителей продуктов питания. Предлагаем выгодные коммерческие условия по аренде и комфортную атмосферу для работы в павильоне.

Все вопросы по аренде задавать по телефону: 8(925)738-00-70

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