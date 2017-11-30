«Билет в один конец. Истории о бейсклайминге» — так называется книга Валерия Розова, зеленоградского спортсмена, альпиниста и бейджампера. Розов работал над этой книгой в 2017 году, а 11 ноября трагически погиб в Гималаях, при повторном прыжке с вершины Ама Даблам. В книге собраны истории о самых значимых для автора проектах за последнее десятилетие. Семья и друзья Валерия Розова просят поддержать издание книги — оказавшие помощь на сумму от 2000 рублей получат экземпляр сразу после выпуска.
«Валерий Розов — человек, облетевший, в прямом смысле слова, всю нашу планету. Легенда альпинизма и парашютного спорта. Но больше всего Валерий известен своими прыжками в больших горах в костюме-крыло (wing suit). Бейсклайминг — так называется вид экстремального спорта, которому автор посвятил много лет своей жизни. Он сочетает в себе альпинистское восхождение и прыжок с парашютом. За плечами Валерия прыжки в самых разных уголках Земли: от Антарктики до Полярной Канады, от Патагонии до Тибета», — говорится в аннотации к изданию.
Книга «Билет в один конец. Истории о бейсклайминге» — о приключениях и трудностях, которые Валерию и его команде приходилось преодолевать на пути к заветной цели: точке прыжка, или «экзиту», как принято говорить в бейсклайминге.
На страницах книги будут и рассказы о разных уголках земного шара, нередко экзотических и труднодоступных, где побывал автор: о Чили и Патагонии, Венесуэле, Аргентине и Перу, об Эльбрусе, Антарктиде и горах Земли Королевы Мод, о горе Шивлинг в Индии, Чангзе и Чо-Ойю в Тибете, о вулкане Килиманджаро в Танзании. О географии, флоре и фауне, местных жителях, традициях и истории освоения этих мест. Все истории и экспедиции проиллюстрируют уникальные и красочные фотографии.
Реквизиты и контактные координаты для оказания помощи в издании книги — на сайте проекта.
С разрешения Натальи Розовой Zelenograd.ru публикует первые главы книги.
«Человеку от природы свойственно двигаться вперед, познавать новое, расширять пределы своих возможностей. А чтобы куда-то двигаться, нужна какая-то глобальная большая цель. Проще говоря — мечта!
Мне в этом смысле повезло. Такая мечта у меня была с раннего детства. Еще в младших классах я зачитывался книгами о горах и альпинистах, думал о покорении вершин, и это увлечение определило всю мою дальнейшую жизнь. Альпинизму были посвящены годы молодости. Затем был парашютный спорт. И наконец — бейсджампинг и бейсклайминг. В последнем соединились две мои страсти: к горам и прыжкам с парашютом.
Мне повезло еще и в том, что была возможность учиться. Я получил прекрасную альпинистскую подготовку в юности, а потом много лет профессионально занимался парашютным спортом. Прыжки в больших горах требуют уникального сочетания навыков. Необходимо быть одновременно и альпинистом, и парашютистом, и бейсером, поддерживать хорошую физическую форму. Это сложный, многокомпонентный вид экстремальной активности.
В этой книге я расскажу вам о самых значимых для меня экспедициях последних лет. Вы узнаете о том, с чего я начинал, как рос, набирался опыта, как эволюционировал мой подход к принятию решений. География моих прыжков обширна: от тропических джунглей до Полярной Канады, от Гималаев до Патагонии… Но это издание — не путеводитель по странам и континентам, хотя, надеюсь, вам будут интересны описания разных уголков нашей планеты на его страницах. Я включил сюда рассказы о тех прыжках, которые считаю самыми главными и наиболее важными своими достижениями.
Что же побудило меня написать эту книгу? Конечно, в первую очередь я делал ее для самого себя и моей семьи. Прошло уже более 15 лет с тех пор, как я начал прыгать с парашютом в больших горах. Осуществлено множество проектов и экспедиций. Совершены десятки восхождений и прыжков, причем уникальных и никем еще до сих пор не повторенных. Хочется подвести некоторые промежуточные итоги, оглянуться на пройденный путь, оценить проделанную работу.
Несмотря на то что значительная часть моей жизни отдана экстремальному спорту, больше всего я ценю время, проведенное в кругу семьи. Привязанность к жене и детям, сознание того, что они меня всегда поддерживают, переживают и одновременно гордятся, — вот что меня согревает в любой ситуации и в любом месте, где бы я ни находился. Я всегда чувствую, что мы вместе, и не отделяю близких от себя. Конечно, все мои достижения — это их заслуга тоже, поэтому эта книга создавалась и для них.
Во-вторых, я хотел отдать дань благодарности тем, кто был со мной в экспедициях, помогал мне штурмовать вершины, снимал замечательные фото- и видеоматериалы, благодаря чему о моих проектах и достижениях узнавали остальные люди. Эта книга — благодарность членам моей команды, людям, которые шли со мной наверх к точке прыжка и которым, в отличие от меня, всегда приходилось спускаться вниз, порой более долгим и сложным маршрутом. Спасибо вам, ребята!
В-третьих. Ни один проект не мог быть осуществлен без материальной и технической поддержки моих спонсоров. Поэтому издание посвящается также тем компаниям и тем людям, которые мне помогали осуществлять задуманное.
Ну и, наконец, эта книга для всех любителей альпинизма, парашютного спорта, бейсджампинга, туризма, путешествий и приключений. А может быть, она заинтересует и таких людей, которые вообще никогда никуда не ездили, даже не покидали места своего жительства. Ведь любому человеку, если он хочет чего-то добиться, необходимо делать на жизненном пути выбор, принимать решения, преодолевать себя, и нередко чужой опыт здесь может быть очень полезен.
Сам я абсолютно счастлив, занимаясь любимым делом, придумывая и воплощая свои проекты, чувствуя себя действительно профессионалом в своей области. Того же желаю и вам. И надеюсь, что моя книга кого-то вдохновит и подтолкнет сделать то, о чем он мечтает. Я буду этому по-настоящему рад!»
«Патагония — одна из уникальных областей нашей планеты, страна остроконечных гор, бескрайних равнин и бирюзовых ледниковых озер. Место необычайной аскетичной красоты, где хозяйничают ветра, а солнце проглядывает считанные дни в году. Этот край занимает всю юго-восточную оконечность Южной Америки, а на севере четкой границы у него нет. Когда говорят о Патагонии, то обычно имеют в виду область южнее рек Рио-Колорадо и Био- Био до самых островов Огненной Земли.
Территория Патагонии поделена между Чили и Аргентиной. Гористая и влажная в чилийской части, ближе к Аргентине местность спускается уступами, образуя ровные высокие плато с засушливыми степями, и подходит к атлантическому побережью травянистыми равнинами. Местные жители называют эти степи pampas, там растут злаковые травы, жесткие кустарники, пасутся стада лошадей и гуанако. Здесь так и говорят: „Верхняя Пампа“, „Нижняя Пампа“.
Патагонские Анды — крайняя часть самой протяженной на Земле горной системы, проходящей вдоль всего южноамериканского континента. Не такие высокие, как Центральные Анды, здешние вершины сравнимы с альпийскими: самая высокая гора Сан-Валентин достигает 4058 м. Но для Патагонии характерны более острые силуэты гор, напоминающих гранитные башни. Знаменитая гора Фицрой, пики Серро-Торре, голубые столпы Торрес-дель-Пайне — одни из самых отвесных и неприступных на планете.
С запада Анды подходят к самому берегу Тихого океана, оканчиваясь скалистыми обрывами, береговая линия изрезана фьордами и каньонами рек, здесь множество маленьких островков. Чем дальше на юг, тем ниже спускаются шапки ледников, кое-где подходя к самой воде и откалываясь айсбергами.
Холодная красота этих мест напоминает Норвегию.
Климат Патагонии смягчается океанами, омывающими эту часть суши, поэтому сезонная разница температур гораздо меньше, чем мы привыкли. Если бы не ветра, климат можно было бы назвать комфортным: летом здесь от 10 до 20 градусов тепла, а зимой столбик термометра не так уж часто опускается ниже нулевой отметки. Впрочем, иногда случаются и сильные морозы. А еще не надо забывать, что здесь все наоборот: юг холоднее, чем север, а самое теплое время года — с декабря по февраль.
Значительная часть территории Патагонии малопригодна для жизни людей. Крупные поселки и города можно встретить либо в горных долинах, защищенных от ветров, либо вдоль побережья. Издавна здесь жили индейцы племени теуэльче, выносливые и сильные люди. В XVI веке Магеллану, в поисках пути в Индию вынужденному остановиться здесь на зиму, они показались очень рослыми, и он назвал их „патагоно“ — „большая нога“. Так эта земля и получила свое имя у европейцев. К счастью, в отличие от Мексики или Перу здесь нечего было грабить, да и почва не отличалась плодородием. Только поэтому область избежала тогда колонизации.
Индейские племена сменяли друг друга на этой территории, пока с появлением регулярного пароходного сообщения в конце XIX века в Южную Америку не хлынула волна переселенцев. В основном это были испанцы и итальянцы. В северных, более теплых землях они занялись садоводством, в пампасах стали выращивать овец, продавать шерсть в Европу.
Современную Патагонию населяют около 2 млн. человек. Преимущественно это потомки белых эмигрантов. Индейцев совсем немного — несколько процентов. Плотность населения — как у нас в Сибири: два человека на квадратный километр. Немногочисленные жители занимаются овцеводством, на побережье—ловлей рыбы. Развивается туризм. Все больше людей приезжают, чтобы посетить национальные парки, которых здесь множество, или покататься на горных лыжах со склонов Анд.
По произведениям Жюля Верна мы представляем себе патагонцев прекрасными наездниками. Но интересно, что их лошади — это потомки одичавших животных экспедиции Магеллана, за пару сотен лет заново одомашненные индейцами. До европейцев лошадей на континенте не было.
Эта прекрасная, но неласковая земля принимает только сильных. Постоянный ветер, гуляющий по ее бескрайним равнинам, частые туманы вдоль побережья, зимние снежные бури на юге и отсутствие влаги летом позволяют выживать здесь лишь немногим видам растений и животных. Люди, населяющие Патагонию, носят на себе отпечаток суровости своего края. Но, как обычно бывает в малонаселенных местах, они по-настоящему открыты, доброжелательны и гостеприимны.»
«В плане принятия решения это один из моих самых сложных прыжков. Очень долго стоял на экзите, не мог решиться прыгнуть из-за сильного ветра и очень сильно замерз.
Место: Чили, Патагония, национальный парк Торрес-дель-Пайне (Torres del Paine)
Временные рамки проекта: 2007 год, январь-февраль
Точка прыжка: центральная «башня» Торрес-дель-Пайне
Высота точки прыжка: верхняя часть восточной стены, 100 метров ниже вершины
Перепад высот прыжка: 1400 метров
Команда: Валерий Розов, Денис Провалоа, Сергей Краско, Александр Ручкин, Владимир Качков, Александр Одинцов
Торрес-дель-Пайне, массив в чилийской Патагонии, всем любителям гор прекрасно известен, им специально представлять его не надо. Особенно знамениты три почти отвесные вершины, три «синие башни» (так и переводится с испанского Torres del Paine): южная (2500 м), центральная (2460 м) и северная (2260 м).
Для альпинистов это место культовое. Вертикальные гранитные стены идеальны для технически сложных восхождений, лазить по ним хотя и непросто, зато приятно. На эти красивейшие гранитные монолиты с восхищением смотрят толпы туристов, для которых даже специально оборудована смотровая площадка. Для бейсджамперов эти скалы тоже могли бы стать культовыми… если бы на них можно было легко подняться.
Идея совершить прыжок с одной из «башен» созрела не без влияния моих товарищей — альпинистов Аркадия Серегина, Александра Ласточкина, Тимура Ахметханова, с которыми я ранее бывал в экспедициях. Команда Аркадия к тому времени уже успела побывать на Торрес-дель-Пайне, и это сподвигло меня организовать свой проект. Пообщавшись с ребятами, я окончательно понял, что тоже хочу туда, в Патагонию. Заразившись идеей, взялся за работу. Цель — совершить прыжок с точки, максимально приближенной к вершине центральной «башни».
Возможность прыжка не вызывала сомнений, рельеф был очевидным. Сложность в другом: как дойти до того места, откуда предстоит прыгать? Добраться до экзита здесь довольно сложно. Склоны «башен» представляют собой настоящие стены, плюс знаменитая непредсказуемая, переменчивая патагонская погода: ураганные ветра, проливные дожди и холод…
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