От автора: «Две мои страсти — к горам и к прыжкам с парашютом»

«Человеку от природы свой­ственно двигаться вперед, позна­вать новое, расширять пределы своих возможностей. А чтобы ку­да-то двигаться, нужна какая-то глобальная большая цель. Проще говоря — мечта!

Мне в этом смысле повезло. Такая мечта у меня была с ран­него детства. Еще в младших классах я зачитывался книгами о горах и альпинистах, думал о покорении вершин, и это ув­лечение определило всю мою дальнейшую жизнь. Альпинизму были посвящены годы молодости. Затем был парашютный спорт. И наконец — бейсджампинг и бейсклайминг. В последнем соединились две мои страсти: к горам и прыжкам с парашютом.

Мне повезло еще и в том, что была возможность учиться. Я получил прекрасную альпини­стскую подготовку в юности, а по­том много лет профессионально занимался парашютным спортом. Прыжки в больших горах требуют уникального сочетания навыков. Необходимо быть одновременно и альпинистом, и парашютистом, и бейсером, поддерживать хо­рошую физическую форму. Это сложный, многокомпонентный вид экстремальной активности.

В этой книге я расскажу вам о самых значимых для меня экспедициях последних лет. Вы узнаете о том, с чего я начинал, как рос, набирался опыта, как эволюционировал мой подход к принятию решений. География моих прыжков обширна: от тропи­ческих джунглей до Полярной Ка­нады, от Гималаев до Патагонии… Но это издание — не путеводи­тель по странам и континентам, хотя, надеюсь, вам будут инте­ресны описания разных уголков нашей планеты на его страницах. Я включил сюда рассказы о тех прыжках, которые считаю самыми главными и наиболее важными своими достижениями.

Что же побудило меня напи­сать эту книгу? Конечно, в первую очередь я делал ее для самого себя и моей семьи. Прошло уже более 15 лет с тех пор, как я на­чал прыгать с парашютом в боль­ших горах. Осуществлено мно­жество проектов и экспедиций. Совершены десятки восхождений и прыжков, причем уникальных и никем еще до сих пор не по­вторенных. Хочется подвести не­которые промежуточные итоги, оглянуться на пройденный путь, оценить проделанную работу.

Несмотря на то что значи­тельная часть моей жизни отдана экстремальному спорту, больше всего я ценю время, проведен­ное в кругу семьи. Привязанность к жене и детям, сознание того, что они меня всегда поддерживают, переживают и одновременно гор­дятся, — вот что меня согревает в любой ситуации и в любом ме­сте, где бы я ни находился. Я всег­да чувствую, что мы вместе, и не отделяю близких от себя. Конеч­но, все мои достижения — это их заслуга тоже, поэтому эта книга создавалась и для них.

Во-вторых, я хотел отдать дань благодарности тем, кто был со мной в экспедициях, помогал мне штурмовать вершины, снимал замечательные фото- и видеома­териалы, благодаря чему о моих проектах и достижениях узна­вали остальные люди. Эта кни­га — благодарность членам моей команды, людям, которые шли со мной наверх к точке прыжка и ко­торым, в отличие от меня, всег­да приходилось спускаться вниз, порой более долгим и сложным маршрутом. Спасибо вам, ребята!

В-третьих. Ни один проект не мог быть осуществлен без матери­альной и технической поддержки моих спонсоров. Поэтому издание посвящается также тем компаниям и тем людям, которые мне помо­гали осуществлять задуманное.

Ну и, наконец, эта книга для всех любителей альпинизма, па­рашютного спорта, бейсджампинга, туризма, путешествий и приключений. А может быть, она заинтересует и таких людей, которые вообще никогда нику­да не ездили, даже не покидали места своего жительства. Ведь любому человеку, если он хочет чего-то добиться, необходимо де­лать на жизненном пути выбор, принимать решения, преодоле­вать себя, и нередко чужой опыт здесь может быть очень полезен.

Сам я абсолютно счастлив, занимаясь любимым делом, придумывая и воплощая свои проекты, чувствуя себя действи­тельно профессионалом в своей области. Того же желаю и вам. И надеюсь, что моя книга кого-то вдохновит и подтолкнет сделать то, о чем он мечтает. Я буду этому по-настоящему рад!»