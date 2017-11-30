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«Билет в один конец» — фрагмент книги зеленоградца Валерия Розова. Идет сбор средств на издание 30.11.2017 ZELENOGRAD.RU

«Билет в один конец. Истории о бейсклайминге» — так называется книга Валерия Розова, зеленоградского спортсмена, альпиниста и бейджампера. Розов работал над этой книгой в 2017 году, а 11 ноября трагически погиб в Гималаях, при повторном прыжке с вершины Ама Даблам. В книге собраны истории о самых значимых для автора проектах за последнее десятилетие. Семья и друзья Валерия Розова просят поддержать издание книги — оказавшие помощь на сумму от 2000 рублей получат экземпляр сразу после выпуска.

«Валерий Розов — человек, облетевший, в прямом смысле слова, всю нашу планету. Легенда альпинизма и парашютного спорта. Но больше всего Валерий известен своими прыжками в больших горах в костюме-крыло (wing suit). Бейсклайминг — так называется вид экстремального спорта, которому автор посвятил много лет своей жизни. Он сочетает в себе альпинистское восхождение и прыжок с парашютом. За плечами Валерия прыжки в самых разных уголках Земли: от Антарктики до Полярной Канады, от Патагонии до Тибета», — говорится в аннотации к изданию.

Книга «Билет в один конец. Истории о бейсклайминге» — о приключениях и трудностях, которые Валерию и его команде приходилось преодолевать на пути к заветной цели: точке прыжка, или «экзиту», как принято говорить в бейсклайминге.

На страницах книги будут и рассказы о разных уголках земного шара, нередко экзотических и труднодоступных, где побывал автор: о Чили и Патагонии, Венесуэле, Аргентине и Перу, об Эльбрусе, Антарктиде и горах Земли Королевы Мод, о горе Шивлинг в Индии, Чангзе и Чо-Ойю в Тибете, о вулкане Килиманджаро в Танзании. О географии, флоре и фауне, местных жителях, традициях и истории освоения этих мест. Все истории и экспедиции проиллюстрируют уникальные и красочные фотографии.

Реквизиты и контактные координаты для оказания помощи в издании книги — на сайте проекта.

С разрешения Натальи Розовой Zelenograd.ru публикует первые главы книги.

От автора: «Две мои страсти — к горам и к прыжкам с парашютом»

«Человеку от природы свой­ственно двигаться вперед, позна­вать новое, расширять пределы своих возможностей. А чтобы ку­да-то двигаться, нужна какая-то глобальная большая цель. Проще говоря — мечта!

Мне в этом смысле повезло. Такая мечта у меня была с ран­него детства. Еще в младших классах я зачитывался книгами о горах и альпинистах, думал о покорении вершин, и это ув­лечение определило всю мою дальнейшую жизнь. Альпинизму были посвящены годы молодости. Затем был парашютный спорт. И наконец — бейсджампинг и бейсклайминг. В последнем соединились две мои страсти: к горам и прыжкам с парашютом.

Мне повезло еще и в том, что была возможность учиться. Я получил прекрасную альпини­стскую подготовку в юности, а по­том много лет профессионально занимался парашютным спортом. Прыжки в больших горах требуют уникального сочетания навыков. Необходимо быть одновременно и альпинистом, и парашютистом, и бейсером, поддерживать хо­рошую физическую форму. Это сложный, многокомпонентный вид экстремальной активности.

В этой книге я расскажу вам о самых значимых для меня экспедициях последних лет. Вы узнаете о том, с чего я начинал, как рос, набирался опыта, как эволюционировал мой подход к принятию решений. География моих прыжков обширна: от тропи­ческих джунглей до Полярной Ка­нады, от Гималаев до Патагонии… Но это издание — не путеводи­тель по странам и континентам, хотя, надеюсь, вам будут инте­ресны описания разных уголков нашей планеты на его страницах. Я включил сюда рассказы о тех прыжках, которые считаю самыми главными и наиболее важными своими достижениями.

Что же побудило меня напи­сать эту книгу? Конечно, в первую очередь я делал ее для самого себя и моей семьи. Прошло уже более 15 лет с тех пор, как я на­чал прыгать с парашютом в боль­ших горах. Осуществлено мно­жество проектов и экспедиций. Совершены десятки восхождений и прыжков, причем уникальных и никем еще до сих пор не по­вторенных. Хочется подвести не­которые промежуточные итоги, оглянуться на пройденный путь, оценить проделанную работу.

Несмотря на то что значи­тельная часть моей жизни отдана экстремальному спорту, больше всего я ценю время, проведен­ное в кругу семьи. Привязанность к жене и детям, сознание того, что они меня всегда поддерживают, переживают и одновременно гор­дятся, — вот что меня согревает в любой ситуации и в любом ме­сте, где бы я ни находился. Я всег­да чувствую, что мы вместе, и не отделяю близких от себя. Конеч­но, все мои достижения — это их заслуга тоже, поэтому эта книга создавалась и для них.

Во-вторых, я хотел отдать дань благодарности тем, кто был со мной в экспедициях, помогал мне штурмовать вершины, снимал замечательные фото- и видеома­териалы, благодаря чему о моих проектах и достижениях узна­вали остальные люди. Эта кни­га — благодарность членам моей команды, людям, которые шли со мной наверх к точке прыжка и ко­торым, в отличие от меня, всег­да приходилось спускаться вниз, порой более долгим и сложным маршрутом. Спасибо вам, ребята!

В-третьих. Ни один проект не мог быть осуществлен без матери­альной и технической поддержки моих спонсоров. Поэтому издание посвящается также тем компаниям и тем людям, которые мне помо­гали осуществлять задуманное.

Ну и, наконец, эта книга для всех любителей альпинизма, па­рашютного спорта, бейсджампинга, туризма, путешествий и приключений. А может быть, она заинтересует и таких людей, которые вообще никогда нику­да не ездили, даже не покидали места своего жительства. Ведь любому человеку, если он хочет чего-то добиться, необходимо де­лать на жизненном пути выбор, принимать решения, преодоле­вать себя, и нередко чужой опыт здесь может быть очень полезен.

Сам я абсолютно счастлив, занимаясь любимым делом, придумывая и воплощая свои проекты, чувствуя себя действи­тельно профессионалом в своей области. Того же желаю и вам. И надеюсь, что моя книга кого-то вдохновит и подтолкнет сделать то, о чем он мечтает. Я буду этому по-настоящему рад!»

Торрес-дель-Пайне. Чили, Патагония — край ветров

«Патагония — одна из уникаль­ных областей нашей планеты, страна остроконечных гор, бескрайних равнин и бирюзовых ледниковых озер. Место необычайной аскетичной красоты, где хозяйничают ветра, а солнце прогляды­вает считанные дни в году. Этот край занимает всю юго-восточную оконеч­ность Южной Америки, а на севере чет­кой границы у него нет. Когда говорят о Патагонии, то обычно имеют в виду область южнее рек Рио-Колорадо и Био- Био до самых островов Огненной Земли.

Территория Патагонии поделена между Чили и Аргентиной. Гористая и влажная в чилийской части, ближе к Аргентине местность спускается уступами, образуя ровные высокие плато с засушливыми степями, и под­ходит к атлантическому побережью травянистыми равнинами. Местные жители называют эти степи pampas, там растут злаковые травы, жесткие кустарники, пасутся стада лошадей и гуанако. Здесь так и говорят: „Верх­няя Пампа“, „Нижняя Пампа“.

Патагонские Анды — крайняя часть самой протяженной на Земле горной системы, проходящей вдоль всего юж­ноамериканского континента. Не такие высокие, как Центральные Анды, здеш­ние вершины сравнимы с альпийски­ми: самая высокая гора Сан-Валентин достигает 4058 м. Но для Патагонии характерны более острые силуэты гор, напоминающих гранитные башни. Зна­менитая гора Фицрой, пики Серро-Торре, голубые столпы Торрес-дель-Пайне — одни из самых отвесных и неприступ­ных на планете.

С запада Анды подходят к самому берегу Тихого океана, оканчиваясь ска­листыми обрывами, береговая линия изрезана фьордами и каньонами рек, здесь множество маленьких островков. Чем дальше на юг, тем ниже спускаются шапки ледников, кое-где подходя к са­мой воде и откалываясь айсбергами.

Холодная красота этих мест напоминает Норвегию.

Климат Патагонии смягчается оке­анами, омывающими эту часть суши, поэтому сезонная разница температур гораздо меньше, чем мы привыкли. Если бы не ветра, климат можно было бы назвать комфортным: летом здесь от 10 до 20 градусов тепла, а зимой столбик термометра не так уж часто опускает­ся ниже нулевой отметки. Впрочем, иногда случаются и сильные морозы. А еще не надо забывать, что здесь все наоборот: юг холоднее, чем север, а самое теплое время года — с декабря по февраль.

Значительная часть территории Патагонии малопригодна для жизни людей. Крупные поселки и города мож­но встретить либо в горных долинах, защищенных от ветров, либо вдоль побережья. Издавна здесь жили ин­дейцы племени теуэльче, выносливые и сильные люди. В XVI веке Магеллану, в поисках пути в Индию вынужденному остановиться здесь на зиму, они пока­зались очень рослыми, и он назвал их „патагоно“ — „большая нога“. Так эта земля и получила свое имя у европей­цев. К счастью, в отличие от Мексики или Перу здесь нечего было грабить, да и почва не отличалась плодородием. Только поэтому область избежала тогда колонизации.

Индейские племена сменяли друг друга на этой территории, пока с по­явлением регулярного пароходного сообщения в конце XIX века в Южную Америку не хлынула волна пересе­ленцев. В основном это были испанцы и итальянцы. В северных, более теплых землях они занялись садоводством, в пампасах стали выращивать овец, продавать шерсть в Европу.

Современную Патагонию населяют около 2 млн. человек. Преимуществен­но это потомки белых эмигрантов. Ин­дейцев совсем немного — несколько процентов. Плотность населения — как у нас в Сибири: два человека на ква­дратный километр. Немногочисленные жители занимаются овцеводством, на побережье—ловлей рыбы. Развивается туризм. Все больше людей приезжают, чтобы посетить национальные парки, которых здесь множество, или покатать­ся на горных лыжах со склонов Анд.

По произведениям Жюля Верна мы представляем себе патагонцев прекрас­ными наездниками. Но интересно, что их лошади — это потомки одичавших животных экспедиции Магеллана, за пару сотен лет заново одомашненные индейцами. До европейцев лошадей на континенте не было.

Эта прекрасная, но неласковая земля принимает только сильных. По­стоянный ветер, гуляющий по ее бес­крайним равнинам, частые туманы вдоль побережья, зимние снежные бури на юге и отсутствие влаги летом позволяют выживать здесь лишь немногим видам растений и животных. Люди, населяю­щие Патагонию, носят на себе отпечаток суровости своего края. Но, как обычно бывает в малонаселенных местах, они по-настоящему открыты, доброжела­тельны и гостеприимны.»

Чили. «Рай для альпиниста, задачка для бейсджампера»

«В плане принятия решения это один из моих самых сложных прыжков. Очень долго стоял на экзите, не мог решиться прыгнуть из-за сильного ветра и очень сильно замерз.

Место: Чили, Патагония, национальный парк Торрес-дель-Пайне (Torres del Paine)
Временные рамки проекта: 2007 год, январь-февраль
Точка прыжка: центральная «башня» Торрес-дель-Пайне
Высота точки прыжка: верхняя часть восточной стены, 100 метров ниже вершины
Перепад высот прыжка: 1400 метров
Команда: Валерий Розов, Денис Провалоа, Сергей Краско, Александр Ручкин, Владимир Качков, Александр Одинцов

Торрес-дель-Пайне, массив в чилийской Пата­гонии, всем любителям гор прекрасно известен, им специально представлять его не надо. Осо­бенно знамениты три почти отвесные вершины, три «синие башни» (так и переводится с испанско­го Torres del Paine): южная (2500 м), центральная (2460 м) и северная (2260 м).

Для альпинистов это место культовое. Вер­тикальные гранитные стены идеальны для техни­чески сложных восхождений, лазить по ним хотя и непросто, зато приятно. На эти красивейшие гранитные монолиты с восхищением смотрят тол­пы туристов, для которых даже специально обо­рудована смотровая площадка. Для бейсджамперов эти скалы тоже могли бы стать культовыми… если бы на них можно было легко подняться.

Идея совершить прыжок с одной из «башен» созрела не без влияния моих товарищей — альпи­нистов Аркадия Серегина, Александра Ласточки­на, Тимура Ахметханова, с которыми я ранее бывал в экспедициях. Команда Аркадия к тому времени уже успела побывать на Торрес-дель-Пайне, и это сподвигло меня организовать свой проект. Пооб­щавшись с ребятами, я окончательно понял, что тоже хочу туда, в Патагонию. Заразившись иде­ей, взялся за работу. Цель — совершить прыжок с точки, максимально приближенной к вершине центральной «башни».

Возможность прыжка не вызывала сомнений, рельеф был очевидным. Сложность в другом: как дойти до того места, откуда предстоит прыгать? Добраться до экзита здесь довольно сложно. Склоны «башен» представляют собой настоящие стены, плюс знаменитая непредсказуемая, пере­менчивая патагонская погода: ураганные ветра, проливные дожди и холод…

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