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Электронная запись детей в первые классы начнётся 15 декабря. С 1 декабря — перевод из детсадов 30.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Подать электронное заявление для записи ребёнка в первый класс на 2018/19 учебный год через портал Mos.ru можно будет с 15 декабря. Как и раньше, родителям гарантировано зачисление детей в школы по месту жительства, но можно выбрать и другие школы — лишь бы была московская прописка или регистрация. Тем, кто просто переводит детей из дошкольной группы в первый класс в рамках одного образовательного комплекса, электронная запись не потребуется — перевод начнётся уже 1 декабря по личному заявлению на имя директора.

Электронная запись детей в первые классы проходит на портале мэра Москвы. Родители в электронном заявлении могут указать не более трех школ, как минимум одна должна быть рядом с домом — из тех, за которыми закреплён адрес проживания ребёнка. «В школу по закрепленной территории зачисление ребенка в 1 класс гарантировано», сообщается на портале.

Требований к ребёнку и родителям два: ребёнок должен быть зарегистрирован по месту жительства или пребывания на территории Москвы, и ему должно быть не меньше 6,5 лет на 1 сентября 2018 года. При зачислении в школу потребуется предоставить свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания.

Электронные заявления о зачислении в первый класс будут принимать до 5 сентября 2018 года.

Воспитанникам дошкольных групп, которые переходят в первые классы внутри своих образовательных комплексов, электронные заявления не нужны: их зачисляют по личным заявлениям родителей на имя директора, которые начнут принимать 1 декабря. С этой даты администрация школ получит техническую возможность перевода детей в первые классы в Комплексной информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде».

В нынешнем году 1 сентября в зеленоградские школы отправились 3150 первоклассников.

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