Группы до 17 часов будут бесплатными, если найдутся желающие заниматься с 17 до 20 часов — стоимость составит 1700 рублей за четыре занятия. Запланированы три детские группы по 10-15 человек: младшая (с 4 лет), средняя и старшая, а также смешанная группа для детей с родителями. Каждое из занятий рассчитано на 1 час.

Предварительная запись уже идёт по телефону: 8(499)736-8130. В первый понедельник посетителям предложат выбрать любое из направлений рукоделия:

Шелковая флористика — это искусство изготовления цветов из натурального шелка (муслина, атласа, крепдешина, газа, шифона). Перед работой ткань обрабатывают специальным раствором, а затем придают форму элементам цветка при помощи инструментов.

Свит-дизайн — это техника составления конфетных букетов: композиций из конфет и гофрированной или оберточной бумаги, иногда используются и другие материалы. Оригинальный подарок пригодится для любого праздника, а особенно к Новому году.

Оригами, древнее искусство складывания фигурок из бумаги, а также пластилинопластика развивают мелкую моторику рук, интеллектуальные способности и доставляют эстетическое удовольствие.

Занятия продолжатся весь декабрь и возобновятся после новогодних праздников с 15 января.

Вход в «Творческую мастерскую» — со стороны леса и детского сада, по ступенькам, через отдельное крыльцо.

Новая площадка КЦ «Доброволец» разместилась в бывшем помещении автошколы. Пока, до мая следующего года, занятия будут проходить только по понедельникам. Если они окажутся востребованными, и набор будет большой, расписание могут увеличить — с 8 до 20 часов, рассказали Zelenograd.ru в КЦ «Доброволец». С сентября 2018 года к занятиям в понедельник добавятся и встречи в другие дни.