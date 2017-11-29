У станции Крюково 37-летний мужчина попал под высокоскоростной поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Трагедия случилась около одиннадцати часов вечера во вторник, 28 ноября, недалеко от платформы, сообщили Zelenograd.ru в следственном управлении на транспорте. Следствие выясняет, как мужчина оказался на железнодорожных путях, где получил смертельные травмы.
Станция Крюково не редко возглавляет рейтинг самых травмоопасных участков Октябрьской железной дороги. Так было в 2009 и 2010 годах. Так было в прошлом, 2016-м, году: погибло семь человек.
В этом году на станции Крюково произошло несколько трагических инцидентов:
- 20 апреля после падения между вагоном электрички и платформой погибла 38-летняя женщина.
- 18 июля чуть не лишилась руки, зажатой дверями электрички, 73-летняя пенсионерка.
- 1 сентября поезд отрезал ноги 20-летнему молодому человеку, который позже скончался в больнице.
- 26 сентября под поезд попала 16-летняя школьница. К счастью, выжила.
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