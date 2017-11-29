Восьмая ярмарка научно-технических и инновационных идей и проектов молодежи «РИТМ Зеленограда-2017» пройдёт в субботу, 9 декабря (
Участие бесплатное, для этого нужно до 5 декабря отправить заявку по форме (для школьников; для студентов; для молодых специалистов, аспирантов, ученых) на адрес zelritm2017@mail.ru. Дополнительную информацию по вопросам участия можно уточнить по телефону 8(926)800-7635 или по электронной почте.
В развлекательной программе гостей и участников «РИТМа» ждёт тесла-шоу «Электрический шторм», научное шоу «Физик против химика», мастер-классы, концерт на сцене с музыкальными и танцевальными номерами. Во время всего мероприятия в фойе клуба будет работать буфет — в меню обещают авторскую выпечку и домашние напитки.
Победителей и призеров выберут эксперты по возрастным категориям: школьники (до 18 лет), студенты вузов и колледжей (до 25 лет), аспиранты, докторанты, молодые ученые и специалисты предприятий, вузов, научных центров до (35 лет). Все зарегистрированные в срок участники ярмарки получат дипломы, победители и призёры — ценные призы.
Организаторы «РИТМа Зеленограда-2017» — префектура и «Корпорация развития Зеленограда». Ежегодная ярмарка представляет широкой общественности результаты научно-технического творчества молодежи, соответствующие перспективным направлениям инновационной деятельности организаций науки и промышленных предприятий города.
В прошлом году «РИТМ Зеленограда 2016» проходил в октябре, одновременно с Фестивалем науки. По оценке организаторов, на фестиваль пришло более 2 тысяч зеленоградцев — гораздо больше, чем в прошлые годы. Многих привлекла зрелищная и бесплатная программа «занимательной науки» — мастер-классы и яркие научные шоу. Одновременно в аудиториях МИЭТа проходили лекции и занятия цикла «Университетские субботы», и все посетители фестиваля смогли почувствовать себя студентами.
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