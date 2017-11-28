Турнир организуют досуговый центр «М Клуб«, военно-спортивный лагерь «Отряд Х» и клуб активного отдыха VSedlo.ru при поддержке управы Крюково. По правилам турнира, возраст всех участников одной команды должен соответствовать одной из групп: 8-12 лет или 13-17 лет.

Место встречи — у доски почёта на бульваре Михайловские пруды в 15 микрорайоне, площадка между корпусами 1504-1534.

Регистрация команд на месте начнётся в 11:00. Инструктаж и жеребьёвка команд назначена на 11:45, в 12:00 торжественно откроют турнир, а в 12:15 первые команды выйдут на поле битвы. «Для разминки играем «Стенка на стенку», а на соревнование играем «Захват контрольной точки на время»», — сообщают организаторы.

Организаторы советуют заранее подумать о тёплой и удобной одежде — соревнования будут проводиться на открытом воздухе. Об аренде камуфляжа и по другим организационным вопросам можно заранее договориться по телефону 8(915)065-1695, fun@vsedlo.ru. Для участников будет организован горячий чай, замерзшие смогут погреться в «М Клубе» (корпус 1505).

По окончанию турнира победителей наградят грамотой и памятным призом. Команды, занявшие второе и третье места, получат грамоты.

Параллельно с соревнованиями будут работать лазертаг-тир, фотозона с историческим реквизитом и тямбарная площадка от творческого объединения «Московия» для боёв на «мягких» дубинках.