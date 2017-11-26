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Двух человек спасли из горящей квартиры в 16-м микрорайоне 26.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Пожар произошел на последнем этаже корпуса 1620 около шести часов вечера в воскресенье, 26 ноября. Загорелась квартира во втором подъезде шестиподъездной 14-этажки.

Во время ЧП в квартире находилось два человека. Спасенных передали бригаде «скорой помощи».

Площадь пожара составила около десяти квадратных метров, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам очевидцев, горело сильно. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.

Делика Драгнил / vk.com/overhear.zelenograd
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