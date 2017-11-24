Ежегодный праздник мам — День матери — в последнее воскресенье ноября в Зеленограде отметят концертами и семейными развлечениями. В субботу, 25 ноября, в Выставочном зале состоится концерт этноклуба «Дикое поле» — «Традиционное женское пение» (18:00) с обрядами, плясками, подлинно народными костюмами. В библиотеке 11 микрорайона мам ждут на праздник «Фантазия в рамках традиции» (15:00) с народными куклами, дефиле и чаепитием. А в воскресенье, 26 ноября, в ДК пройдёт семейный праздник «Тепло сердец для любимых мам» (
Чествовать мам во многих школах и детских садах уже начали заранее на этой неделе, приглашая родителей на праздники и детские выступления — и завершат 28 ноября концертом музыки и хореографии в ДМШ им. Мусоргского.
Накануне Дня Матери с программой «Традиционное женское пение» в Выставочном зале Музея Зеленограда (корпус 1410, 18:00) выступит этноклуб «Дикое поле» под руководством Валентины Деревянко. «Пение, обряд, пляска, подлинные народные костюмы, в том числе и собранные в экспедициях по матушке-России… Выступления „Дикого поля“ — это всегда не только красочное действо, но и путь к себе», — пишут организаторы концерта.
Мам-рукодельниц и юных мастериц приглашают в субботу, 25 ноября, и на другую фольклорную программу — «Фантазия в рамках традиции» ко Дню матери от Театра танца «Сапфир», которая пройдёт в библиотеке №253 (корпус 1106, 15:00). Там тоже состоится дефиле с дизайнерской коллекцией традиционных платьев, гости будут играть в народные игры, мастерить кукол, вышивать, пить чай и фотографироваться в фотозоне.
Осенний «мамин праздник» отметят в субботу также в двух клубах — в клубе «Радуга» (корпус 1013А, 12:00) будет детский концерт студий «Семицветик» и «До-ми-Солька», семейные конкурсы и игры, а в клубе «Силуэт» (корпус 1444, 15:00) организуют праздничную программу «Поговори со мною, мама» хореографических коллективов и выставку детских работ изостудии «Наши мамы лучше всех».
В воскресенье, 26 ноября, праздник «Тепло сердец для любимых мам» в ДК (КЦ) «Зеленоград» начнётся в 12:00 в фойе — там детей будет встречать Зубная фея, которая поиграет с малышами и расскажет об уходе за зубами. Для малышей от года до пяти лет будет работать игровая комната с игрушками и надувными мячами, детей от трёх лет можно будет оставить нянечкам.
В атриуме (нижнее фойе) расположится детская зона с настольными играми и квестом для детей и родителей, а на мастер-классах дети смогут сами смастерить подарки для своих мам: «Браслет для любимой мамы», «Открытка для мамы», «Чудо-брошь», «Игольница», «Бантик», «Корона для маленьких принцесс», «Композиция для мам из живых цветов».
Желающим мамам сделают праздничный макияж и прическу. Пройдёт показ моделей для мам, детей и беременных женщин — последние коллекции Александра Рогова и Валентина Юдашкина, созданные для компании «Фаберлик», продемонстрируют мамы из многодетных семей.
На сцене театрального зала с 14:00 выступят творческие коллективы ДК с участием детей: балетная студия «Грация», театр танца «Сапфир», танцевальный ансамбль «Вдохновение», ансамбль эстрадного танца «Галас», студия хореографии «Юнион», творческая мастерская «Качели» и музыкально-театральная студия «МилАко», ансамбль танца «Крылья». «Юные танцоры и артисты исполнят песни, танцы и стихи о мамах. В некоторых номерах вместе с детьми будут принимать участие мамы», — обещают в ДК. Праздник организован в партнёрстве с Центром помощи многодетным семьям «МногоМама Зеленоград«.
Отмечать День матери на следующей неделе продолжат в музыкальной школе имени Мусоргского — 28 ноября, во вторник (17:00) там устроят концерт для мам «Времена года» совместно с хореографической школой «Фуэте».
День матери в России празднуют с 1998 года в последнее воскресенье ноября.
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