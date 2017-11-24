В воскресенье, 26 ноября, праздник «Тепло сердец для любимых мам» в ДК (КЦ) «Зеленоград» начнётся в 12:00 в фойе — там детей будет встречать Зубная фея, которая поиграет с малышами и расскажет об уходе за зубами. Для малышей от года до пяти лет будет работать игровая комната с игрушками и надувными мячами, детей от трёх лет можно будет оставить нянечкам.

В атриуме (нижнее фойе) расположится детская зона с настольными играми и квестом для детей и родителей, а на мастер-классах дети смогут сами смастерить подарки для своих мам: «Браслет для любимой мамы», «Открытка для мамы», «Чудо-брошь», «Игольница», «Бантик», «Корона для маленьких принцесс», «Композиция для мам из живых цветов».

Желающим мамам сделают праздничный макияж и прическу. Пройдёт показ моделей для мам, детей и беременных женщин — последние коллекции Александра Рогова и Валентина Юдашкина, созданные для компании «Фаберлик», продемонстрируют мамы из многодетных семей.

На сцене театрального зала с 14:00 выступят творческие коллективы ДК с участием детей: балетная студия «Грация», театр танца «Сапфир», танцевальный ансамбль «Вдохновение», ансамбль эстрадного танца «Галас», студия хореографии «Юнион», творческая мастерская «Качели» и музыкально-театральная студия «МилАко», ансамбль танца «Крылья». «Юные танцоры и артисты исполнят песни, танцы и стихи о мамах. В некоторых номерах вместе с детьми будут принимать участие мамы», — обещают в ДК. Праздник организован в партнёрстве с Центром помощи многодетным семьям «МногоМама Зеленоград«.