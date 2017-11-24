Антон и Юлия вместе уже десять лет, воспитывают 10-месячного сына Максима. Болезнь жены и мамы — тяжёлое испытание. После первых курсов химиотерапии динамика была положительной, семья рассчитывала начать возвращаться к нормальной жизни молодой уже в ноябре. Но результаты томографии 13 ноября оказались неудовлетворительными — болезнь не отступила, Юлия попала в число статистических 5%, для которых назначенное ранее лечение не эффективно для полного выздоровления.

Врачи решили прибегнуть к трансплантации костного мозга, потребуется также усиленная химиотерапия в количестве четырёх курсов с применением препарата «Адцетрис», на приобретение которого нужно минимум 800 тысяч рублей.

«Препарат, который мне необходим в лечении, сравнительно новый, поэтому в список лекарств предоставляемых государством на бесплатной основе он не входит», — поясняет сама Юлия.

«По результатам сбора на 24 ноября мы уже купили два флакона на два курса лечения, сейчас набираем на третий — но, как сказали врачи, может потребоваться и больше четырех курсов», — рассказал Zelenograd.ru Антон Московский. Общая сумма в 800 тысяч была минимальной, на которую семья рассчитывала при цене флакона в 200 тысяч рублей, но фактически у продавцов они стоят 250-300 тысяч, так что сумма сбора скорее всего увеличится.

Номера счетов для сбора средств и медицинская информация опубликованы на странице «Поможем Юле» ВКонтакте.