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Под Зеленоградом пропал 39-летний мужчина. Помогите найти 23.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Информация обновлена 23 ноября 2017 года в 10:40

Мужчина пропал в минувшую субботу, 18 ноября. Около четырех часов дня 39-летний Александр Соловей выехал из поселка Бакеево-2, расположенного в Солнечногорском районе, на общественном транспорте за запчастями для семейного автомобиля Dodge Ram (Додж Рам) 92-го года выпуска, и не вернулся. От Бакеево-2 ходит общественный транспорт до Крюково и по Пятницкому шоссе в обе стороны.

«Мне очень сложно писать, но я прошу помощи у Бога и у вас! Это мой муж, отец моих сыновей, любимый сын своего отца», — обращается его жена Светлана к сообществу во «ВКонтакте» с просьбой помочь найти Александра. Семья воспитывает пятерых несовершеннолетних мальчиков.

Как нам рассказала Светлана, телефон Александра стал недоступным тем же вечером, минимум с 19 часов. Полиция направила официальный запрос в МТС о геолокации телефона, однако, по ее словам, ответа сказали ждать 10 дней. Поэтому Светлана обращается ко всем, кто может определить местонахождение телефона и его перемещения за прошедшие дни быстрее. Если у вас есть такая возможность, напишите Светлане лично в ВК (https://vk.com/cvetamobi).

К поискам пропавшего мужчины подключились волонтеры «Лизы Алерт».

Приметы. Крупного телосложения, рост 180 см. Серо-голубые глаза. Волосы светло-русые, рыжеватые светлые усы и борода.

Одежда: черная спортивная куртка с синими вставками, коричневые брюки, высокие черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Соловья, просят звонить по телефонам: 8-495-994-15-15, 8-495-994-15-70, 8-496-264-63-51 (дежурная часть полиции Солнечногорска); 8-800-700-54-52 (горячая линия ПСО «Лиза Алерт» или «112»).

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