Стела появилась вместе с новым бульваром на углу Сосновой и Озёрной аллей, напротив 6 и 7 микрорайонов. Там засеяли газоны и устроили клумбы, сделали дорожки из красной брусчатки и деревянные скамейки. Через две недели после установки стелы, прямо в День города, 9 сентября, её разломали вандалы. Управа обещала восстановить арт-объект до конца сентября и сдержала слово - ремонт обошёлся в 157 тысяч рублей. В опросе Zelenograd.ru подавляющее большинство участников считали, что стела вряд ли долго простоит и не выдержит новых нападений, а в комментариях советовали оснастить её видеонаблюдением, но спустя два месяца стела на месте и выглядит неплохо.