Уже сейчас на сайте Русского географического общества доступна демо-версия «Географического диктанта» из 30 вопросов с ответами. Например: «Какую характеристику атмосферного воздуха измеряют барометром?» или «Что такое чартер?», «Укажите современное название города, который раньше назывался Хлынов и Вятка», «На каких почвах в России выращивают чай?» (чернозёмах, краснозёмах, подзолистых или каштановых) или «Расположите города по уменьшению степени континентальности климата» (Барнаул, Саратов, Оренбург, Калининград).

Желающие могут заранее проверить свои силы при помощи географического тестирования, а также познакомиться с заданиями 2016 года.

Диктант будет состоять из 30 тестовых заданий, разделенных на три блока: в первом — вопросы на знание географических понятий и терминов; во втором проверяется умение работать с картой; в третьем — вопросы на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. По отзывам участников прошлых лет, именно последний блок вопросов самый интересный — он «…побуждает читать новые книги и с интересом смотреть на карты».

На любую из региональных площадок нужно зарегистрироваться заранее. Участие — добровольное и бесплатное.

В библиотеке №252 (корпус 1462) диктант проведут для 50 участников, еще 50 человек ждут в «старом» городе — в библиотеке №253 (корпус 1106). Контактные координаты для получения дополнительной информации: 8(985)112-8293, klubova_yana@mail.ru, Клубова Яна.

Перед началом диктанта всех участников устно проинструктируют и выдадут каждому бланк для написания диктанта (с индивидуальным номером участника) и бланк с заданиями. Время выполнения заданий — не более 45 минут, максимальное количество баллов — 100. Правильные ответы на вопросы диктанта обещают опубликовать на сайте 1 декабря. Увидеть индивидуальные результаты на сайте участники смогут после 25 декабря.

Масштабная образовательная акция, инициатором которой стал председатель попечительского совета РГО Владимир Путин, пройдет уже в третий раз. Диктант напишут в школах, университетах, библиотеках, музеях, научных учреждениях. Одними из самых необычных мест его проведения станут кордон заповедника «Хакасский» на берегу Красноярского водохранилища и Большой планетарий в Новосибирске. Основная цель диктанта — оценка уровня географической грамотности населения.

В этом году акция приобрела международный размах: географический диктант организуют помимо России в 26 странах: в Австралии, Азербайджане, Аргентине, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китае, Румынии и других.