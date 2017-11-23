Исследование проводилось в школьной лаборатории под руководством учителя биологии Елены Борисовны Музловой. В основном я использовала метод осаждения микроорганизмов из воздуха, выращивание их и подсчет числа выросших колоний под воздействием фитонцидов растений. Пришлось поставить эксперимент несколько раз, чтобы убедиться в точности результатов — всего на работу ушло около полутора месяцев.

Оказалось, что фитонциды замедляют рост колоний бактерий рода Bacillus. Например, на третий день эксперимента численность колоний бактерий в пробах, содержащих чеснок, лук, лимон и яблоко, выросла на 6, 7, 7 и 14 соответственно, а в контрольном образце (без добавлений фитонцидов) стало 15 колоний. До седьмого дня эксперимента число колоний росло на одну-две в день, в контрольном же образце наблюдался сплошной рост колоний.

Результаты исследования подтвердили ценные свойства фитонцидов, причем наибольшая фитонцидная активность наблюдалась у чеснока.

Методика проведения эксперимента требовала стерильности, аккуратности. Основная сложность заключалась в определении вида патогенных микроорганизмов, а также в использовании лабораторного оборудования.

Стану ли я микробиологом? Я ещё окончательно не определилась в выборе института, но в приоритете держу поступление в медицинский вуз.

«Для нас очень почетно, что проект ученицы нашей школы стал одним из немногих, вошедших в программу работы новой секции для школьников в Курчатовской междисциплинарной школе. Это не первая исследовательская работа нашей одиннадцатиклассницы — Анастасия входит в рабочую группу старшеклассников, разрабатывающую устройство для определения уровня аллергенной пыльцы в воздухе. Эта работа ведется совместно с Центром молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) „Поезд“», — дополнила рассказ школьницы Татьяна Головнина, учитель химии школы 853, куратор Курчатовского проекта.