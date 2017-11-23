Проекты двух школ Зеленограда отобрали для участия в междисциплинарной научной школе НИЦ «Курчатовский институт» — школы 853 и 1557 уже несколько лет в «Курчатовском проекте»: оснащены лабораторным оборудованием и проводят семинары для углубленного изучения естественных наук на практике. Результатом стали научные исследования старшеклассниц о влиянии фитонцидов на рост микроорганизмов и о содержании нитратов в овощных культурах.
Как провести школьные исследования «по науке», Zelenograd.ru рассказали в самих школах.
— Тему для исследования я взяла в прошлом году. Сначала изучила загрязнённость воздуха микроорганизмами: результаты получились далекими от норм санэпидемстанции. Многие школы в прошлом году часто закрывались на карантин, и я решила найти доступный метод профилактики заболеваний: микробиологическими методами проанализировать воздействие культур чеснока, лука, яблока и лимона на рост колоний вредоносных бактерий.
Исследование проводилось в школьной лаборатории под руководством учителя биологии Елены Борисовны Музловой. В основном я использовала метод осаждения микроорганизмов из воздуха, выращивание их и подсчет числа выросших колоний под воздействием фитонцидов растений. Пришлось поставить эксперимент несколько раз, чтобы убедиться в точности результатов — всего на работу ушло около полутора месяцев.
Оказалось, что фитонциды замедляют рост колоний бактерий рода Bacillus. Например, на третий день эксперимента численность колоний бактерий в пробах, содержащих чеснок, лук, лимон и яблоко, выросла на 6, 7, 7 и 14 соответственно, а в контрольном образце (без добавлений фитонцидов) стало 15 колоний. До седьмого дня эксперимента число колоний росло на одну-две в день, в контрольном же образце наблюдался сплошной рост колоний.
Результаты исследования подтвердили ценные свойства фитонцидов, причем наибольшая фитонцидная активность наблюдалась у чеснока.
Методика проведения эксперимента требовала стерильности, аккуратности. Основная сложность заключалась в определении вида патогенных микроорганизмов, а также в использовании лабораторного оборудования.
Стану ли я микробиологом? Я ещё окончательно не определилась в выборе института, но в приоритете держу поступление в медицинский вуз.
«Для нас очень почетно, что проект ученицы нашей школы стал одним из немногих, вошедших в программу работы новой секции для школьников в Курчатовской междисциплинарной школе. Это не первая исследовательская работа нашей одиннадцатиклассницы — Анастасия входит в рабочую группу старшеклассников, разрабатывающую устройство для определения уровня аллергенной пыльцы в воздухе. Эта работа ведется совместно с Центром молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) „Поезд“», — дополнила рассказ школьницы Татьяна Головнина, учитель химии школы 853, куратор Курчатовского проекта.
Три десятиклассницы школы 1557 — Анастасия Васина, Алиса Бубшкина и Маргарита Шарикова — посвятили свой проект сравнительному анализу количества нитратов в овощных культурах: часть овощей вырастили сами в лаборатории при помощью гидропоники, часть — в открытом грунте, а часть купили.
Девушки изучают эту тему с 8 класса, постепенно расширяя и усложняя исследование, как рассказали Zelenograd.ru в школе 1557. Пришлось просмотреть доступную научную литературу по этой теме, освоить методику определения нитратов в растениях, самостоятельно измерять количества нитратов в различных овощных культурах и анализировать полученные результаты. Научными руководителями исследования выступили учитель биологии Полина Анатольевна Михина и учитель химии Елена Владимировна Шугина, педагоги «Курчатовского проекта».
Эксперимент показал, что в овощах, используемых в пищу, как покупных, так и выращенных самостоятельно (без удобрений), предельно допустимая концентрация нитратов в основном не превышена. Исключением стали лишь листья зеленого салата, купленного в магазине.
Курчатовская молодежная научная школа - ежегодная конференция «Курчатовского института» для молодых ученых, аспирантов и студентов. В этом году на конференции впервые работала и секция для школьников 9-11 классов, — авторов исследований в области биологии и экологии с применением физических методов, — которых пригласили из школ-участниц Курчатовского проекта. Из более 100 проектов, представленных заочно, были выбраны 27 работ для очных выступлений и публикации в сборнике конференции. Каждый из докладов оценивал рецензент, комментируя его сильные и слабые стороны.
Все участники школы, помимо выступления с собственными докладами, услышали обзорные лекции ведущих ученых Курчатовского института и научных организаций Москвы. В программе были и экскурсии по закрытой территории Курчатовского института: в лабораторию когнитивных и нейрофизиологических исследований, ресурсный центр зондовой и электронной микроскопии, научно-технологический комплекс сверхпроводимости и в ядерный реактор Ф-1, в котором впервые в стране в 1946 году запустили цепную ядерную реакцию.
В «Курчатовский проект» («Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования», созданный столичным департаментом образования совместно с «Курчастовским инститом) с 2011 года вовлечены 37 школ Москвы, в том числе две зеленоградские, 853 и 1557. В 2012—2013 годах школы получили оборудование для кабинетов-лабораторий физики, химии, биологии и географии, чтобы проводить семинары для учеников, — причем не только своих, но и учеников других школ, — а также сопровождать проектные работы школьников.
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