Салон «Никор» подарил своим клиентам настоящий праздник — креативный и позитивный Wella Beauty Day!
Команда стилистов салона Никор вместе с приглашенным тренером компании Wella professionals, весь день проводили консультации по премиальным сервисам окрашивания и уходу за волосами. А именно такой модный и востребованный уход во время окрашивания wellaplex и ультра персонализированный уход System professionals.
В рамках Beauty Day прошел уникальный мастер-класс врача дерматокосметолога 1 категории Климкиной Ольги Константиновны на тему процедур лазерного омоложения лица .
Необычные украшения в салоне, тёплая атмосфера праздника, фуршет, подарки и грандиозные скидки на услуги и продукцию. И конечно море улыбок наших драгоценных клиентов! Спасибо тем, кто был в это день у нас в гостях!
Салон красоты «Никор», корпус 1204
+7 (499)731-59-68, +7 (499)731-16-85
nikor-salon.ru
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon
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