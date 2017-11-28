В нашей продукции вы не найдете вредных лаурил и лаурет сульфатов, SLS, парабенов, и других консервантов и вредных веществ, имеющих свойство накапливаться в организме. Только проверенные компоненты, только созданные самой природой, только для вас!

Наши компоненты — целебные крымские травы, 100% чистые растительные и эфирные масла, натуральные экстракты и минералы. Эти дары богатой крымской природы помогают нам создавать действительно уникальную продукцию, которой больше нет ни в одном уголке планеты.

Несколько лет мы провели в поисках, изучении, открытии и создании различных формул, чтобы подобрать оптимальную комбинацию текстуры, цвета, запаха и уникальных свойств идеального мыла. Мы собираем растения в предгорных районах Крыма и используем исключительно натуральные масла крымских производителей, добавляем в мыло чистейшую воду из крымских источников. Наши мыловары используют «холодный» способ варки, который позволяет максимально сохранить все полезные вещества ингредиентов.