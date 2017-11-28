Крымская натуральная косметика — это уникальная экологически чистая продукция для вашей красоты и здоровья. Мы разрабатываем собственные рецепты исключительно на основе натуральных ингредиентов — высококачественных растительных и эфирных масел, а также экстрактов целебных растений.
В нашей продукции вы не найдете вредных лаурил и лаурет сульфатов, SLS, парабенов, и других консервантов и вредных веществ, имеющих свойство накапливаться в организме. Только проверенные компоненты, только созданные самой природой, только для вас!
Наши компоненты — целебные крымские травы, 100% чистые растительные и эфирные масла, натуральные экстракты и минералы. Эти дары богатой крымской природы помогают нам создавать действительно уникальную продукцию, которой больше нет ни в одном уголке планеты.
Несколько лет мы провели в поисках, изучении, открытии и создании различных формул, чтобы подобрать оптимальную комбинацию текстуры, цвета, запаха и уникальных свойств идеального мыла. Мы собираем растения в предгорных районах Крыма и используем исключительно натуральные масла крымских производителей, добавляем в мыло чистейшую воду из крымских источников. Наши мыловары используют «холодный» способ варки, который позволяет максимально сохранить все полезные вещества ингредиентов.
Оригинальная рецептура масок на основе грязи Сакского озера включает в себя уникальный комплекс природных веществ. Натуральные масла, лекарственные травы, растительные экстракты, минеральные вещества, эфирные композиции тщательно подобраны для сбалансированного ухода за разными типами волос и кожи.
Сакская грязь делает кожу нежной и бархатистой, очищает и сужает поры, абсорбирует излишки кожного жира, удаляет омертвевшие клетки, снижает воспалительные процессы, способствует рассасыванию рубцов и шрамов, разглаживает морщины. При регулярном использовании масок ваши волосы станут шелковистыми, наполнятся силой и энергией.
Натуральный крем для лица от — это сочетание традиционных рецептов и самых современных, инновационных разработок. Эфирные масла и экстракты целебных растений в оптимальных пропорциях сочетаются с активными компонентами — гиалуроновой кислотой и коллагеном. Гилуроновая кислота заполняет морщины и запускает естественные процессы омоложения. При этом кожа моментально выглядит более подтянутой. Использование исключительно природных компонентов делает этот крем максимально эффективным и при этом абсолютно безопасным. Не содержит вредных химических добавок, парабенов, продуктов нефтепереработки
Для усиления косметического эффекта в основу кремов включен Гидролат или Душистая вода, которая производится из конденсата пара, прошедшего через растительное сырьё. Пар извлекает из растения больше ценных веществ, чем вода, поэтому содержание экстрагированных веществ в гидролате значительно больше, чем в обычном отваре. При этом в гидролат не попадают «балластные» вещества — соли, красители. Гидролат максимально увлажняет вашу кожу, а также открывает межклеточные мембраны, что способствует проникновению любых косметических средств в глубокие слои кожи.
Заказы на корпоративные подарки приветствуются скидками.
Купить все можно по этим адресам:
Зеленоград, корпус 219, кроме воскресенья с 10:30 до 19:00
Zеленопарк, Центральная плаза с 10:00 до 22:00 ежедневно
+7(916)630-88-99, +7(915)495-70-76, +7(915)495-92-93
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