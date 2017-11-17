«Появилось много проектов, копирующих нашу идею. Я консультирую некоторые из них, — рассказал в недавнем интервью Пичугин. — Мне часто задают вопрос — вот вы соберёте средства, купите себе яхту и Феррари. Но они не понимают, что с песчаного карьера можно зарабатывать куда большие деньги. Мы сейчас не заработали, а привлекли средства, чтобы зарабатывать потом.»

Руслан Пичугин - юрист по образованию, выпускник МФЮА, занимался сделками с недвижимостью и инвестированием в IT-стартапы, затем заинтересовался строительным бизнесом и разработкой песчаных карьеров, поработал на одном из них прорабом и решил собрать инвестиции на собственное дело. «Я прочитал статью в журнале Forbes, что есть такая штука ICO…» — рассказал он порталу mediametrics.ru.

Лекция пройдёт в рамках «Открытого лектория» МИЭТ, в котором участвуют выпускники зеленоградского университета и его партнёры.

Зеленоградцы, не имеющие постоянного пропуска в МИЭТ, могут договориться о доступе на лекцию по телефону: 8(925)613-4042.