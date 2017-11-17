«Привлечение инвестиций на быстрорастущем рынке. ICO — это реальность?!» — об этом на лекции в МИЭТе в понедельник, 20 ноября (в 16:00, в аудитории 3103) расскажет основатель проекта Sand Coin Руслан Пичугин, который решил при помощи криптовалют привлечь инвестиции в реальный бизнес — разработку песчаного карьера.
Что такое Bitcoin? Что такое блокчейн? Стоит ли заниматься криптовалютой и как на этом заработать? Ответы на эти вопросы есть в Sand Coin: компания создала «первый в мире блокчейн из песка» — новое решение для привлечения финансирования. В октябре проект приступил к первичному размещению криптовалюты (ICO), которая обеспечивается реальными активами: в собственности компании 109 га песчаного карьера в Московской области. Один Sand Coin (SND) = 1 кубометр песка и стоит до 1,35 доллара (рыночная цена кубометра песка сейчас более 5 долларов, по данным проекта). Четверть объёма карьера уже выставлена на продажу. Одним из первых инвесторов и «лицом» проекта стал британский футболист Томас Генри Алекс (Хэл) Робсон-Кану.
«Появилось много проектов, копирующих нашу идею. Я консультирую некоторые из них, — рассказал в недавнем интервью Пичугин. — Мне часто задают вопрос — вот вы соберёте средства, купите себе яхту и Феррари. Но они не понимают, что с песчаного карьера можно зарабатывать куда большие деньги. Мы сейчас не заработали, а привлекли средства, чтобы зарабатывать потом.»
Руслан Пичугин - юрист по образованию, выпускник МФЮА, занимался сделками с недвижимостью и инвестированием в IT-стартапы, затем заинтересовался строительным бизнесом и разработкой песчаных карьеров, поработал на одном из них прорабом и решил собрать инвестиции на собственное дело. «Я прочитал статью в журнале Forbes, что есть такая штука ICO…» — рассказал он порталу mediametrics.ru.
Лекция пройдёт в рамках «Открытого лектория» МИЭТ, в котором участвуют выпускники зеленоградского университета и его партнёры.
Зеленоградцы, не имеющие постоянного пропуска в МИЭТ, могут договориться о доступе на лекцию по телефону: 8(925)613-4042.
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