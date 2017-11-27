7 секретов успешного старта онлайн-бизнеса узнают зеленоградцы на бесплатном семинаре
Давно решили перевести бизнес в интернет, но опасаетесь подводных камней в этом процессе? У ваших знакомых был негативный опыт запуска сайта? Вы развеете свои сомнения и избавитесь от страхов на бесплатном семинаре «Интернет для роста вашего бизнеса». Не доверяйте книгам и статьям в интернете – эта информация давно устарела. Только 1 декабря на семинаре вы встречаетесь с экспертами и забираете их идеи, получаете ответы на вопросы.
За 4 часа вы получите 7 рецептов успешного старта онлайн-бизнеса:
- как открыть представительство компании в интернете за 14 дней
- какой может оказаться реальная смета расходов вашего интернет-проекта
- почему управлять сайтом можно без суеты
- где рекламироваться, чтобы клиенты шли к вам толпами
- как грамотно распределить рекламный бюджет
- лучшие технологии борьбы за покупателя в 2018 году
- почему вам не нужен программист, чтобы управлять интернет-магазином
Семинар пройдет 1 декабря в бизнес-инкубаторе по адресу: г. Зеленоград, ул. Юности, дом 8.
Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!
Семинар категорически необходим:
- Руководителям компаний, желающим открыть дополнительный канал продаж;
- Руководителям, которые понимают, что без онлайн-представительства бизнес заглохнет,
- Менеджерам по продажам, которые мечтают о новом инструменте продаж;
- Руководителям департаментов электронной коммерции.
Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре?
- Ведущие специалисты веб-студии «Манго» — более 10 лет разрабатывающей сайты и сертифицированного представителя 1С-Битрикс,
- главный редактор одного из двух крупнейших зеленоградских новостных порталов «Зеленоград.ру» Александр Эрлих,
- профессиональный фотограф и тревел-блоггер Дарья Егорова.
Мероприятие пройдет в рамках федеральной программы «1С-Битрикс». В Зеленограде организатором выступает веб-студия «Манго».
Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха состоявшихся интернет-проектов сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.
Почему нельзя пропустить этот семинар?
- Вы получаете 100% полезной информации — сжато и по делу — для успешного и быстрого запуска вашего бизнеса в онлайн
- Только для участников семинара скидка 10% на разработку сайта
- Веб-студия «Манго» вывела более 30 компаний в онлайн. У нас есть, что рассказать.
Участие бесплатное, но нужна регистрация. Спешите, количество мест ограничено.
Вопросы по семинару задавайте по телефону 8(495) 973-20-41 или электронной почте info@mk-mango.ru
- Семейная клиника
-
В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- НОЯБРЬ
-
Скидка на плитку Италии и
Испании 10%