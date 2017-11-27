7 секретов успешного старта онлайн-бизнеса узнают зеленоградцы на бесплатном семинаре

Давно решили перевести бизнес в интернет, но опасаетесь подводных камней в этом процессе? У ваших знакомых был негативный опыт запуска сайта? Вы развеете свои сомнения и избавитесь от страхов на бесплатном семинаре «Интернет для роста вашего бизнеса». Не доверяйте книгам и статьям в интернете – эта информация давно устарела. Только 1 декабря на семинаре вы встречаетесь с экспертами и забираете их идеи, получаете ответы на вопросы.