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Федеральный семинар «Интернет для роста вашего бизнеса» 27.11.2017 Веб-студии «Манго» Реклама

7 секретов успешного старта онлайн-бизнеса узнают зеленоградцы на бесплатном семинаре

Давно решили перевести бизнес в интернет, но опасаетесь подводных камней в этом процессе? У ваших знакомых был негативный опыт запуска сайта? Вы развеете свои сомнения и избавитесь от страхов на бесплатном семинаре «Интернет для роста вашего бизнеса». Не доверяйте книгам и статьям в интернете – эта информация давно устарела. Только 1 декабря на семинаре вы встречаетесь с экспертами и забираете их идеи, получаете ответы на вопросы.

За 4 часа вы получите 7 рецептов успешного старта онлайн-бизнеса:

  • как открыть представительство компании в интернете за 14 дней
  • какой может оказаться реальная смета расходов вашего интернет-проекта
  • почему управлять сайтом можно без суеты
  • где рекламироваться, чтобы клиенты шли к вам толпами
  • как грамотно распределить рекламный бюджет
  • лучшие технологии борьбы за покупателя в 2018 году
  • почему вам не нужен программист, чтобы управлять интернет-магазином

Семинар пройдет 1 декабря в бизнес-инкубаторе по адресу: г. Зеленоград, ул. Юности, дом 8.

Посмотрите программу семинара и зарегистрируйтесь!

Семинар категорически необходим:

  • Руководителям компаний, желающим открыть дополнительный канал продаж;
  • Руководителям, которые понимают, что без онлайн-представительства бизнес заглохнет,
  • Менеджерам по продажам, которые мечтают о новом инструменте продаж;
  • Руководителям департаментов электронной коммерции.

Кто поделится своим опытом и идеями на семинаре?

  • Ведущие специалисты веб-студии «Манго» — более 10 лет разрабатывающей сайты и сертифицированного представителя 1С-Битрикс,
  • главный редактор одного из двух крупнейших зеленоградских новостных порталов «Зеленоград.ру» Александр Эрлих,
  • профессиональный фотограф и тревел-блоггер Дарья Егорова.

Мероприятие пройдет в рамках федеральной программы «1С-Битрикс». В Зеленограде организатором выступает веб-студия «Манго».

Практические примеры использования современных интернет-технологий и истории успеха состоявшихся интернет-проектов сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки.

Почему нельзя пропустить этот семинар?

  • Вы получаете 100% полезной информации — сжато и по делу — для успешного и быстрого запуска вашего бизнеса в онлайн
  • Только для участников семинара скидка 10% на разработку сайта
  • Веб-студия «Манго» вывела более 30 компаний в онлайн. У нас есть, что рассказать.

Участие бесплатное, но нужна регистрация. Спешите, количество мест ограничено.

Вопросы по семинару задавайте по телефону 8(495) 973-20-41 или электронной почте info@mk-mango.ru

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