Искусственный лед заливают с 2012 года по решению правительства Москвы. Такие катки рассчитаны на плюсовую температуру и могут работать с ноября по апрель (до +10-12С). Фактически же ледовые площадки открывают и закрывают по погоде, дожидаясь хотя бы нулевой стабильной температуры и отсутствия дождя (в том числе ледяного), чтобы гарантированно наморозить лёд. «На позапрошлой неделе всё было готово, был 6-сантиметровый слой льда, — рассказали Zelenograd.ru в ГБУ „Жилищник района Матушкино“. — Потом температура воздуха стала повышаться. Хоть искусственный лед и намораживается, заливать сейчас нельзя. Нужно хотя бы 3-4 дня минусовой температуры».

Ледовое покрытие таких площадок поддерживается айс-матами — охлаждающей подложкой в виде гибких резиновых трубок — или трубной системой охлаждения. Айс-маты применяются на катках возле корпусов 901 и 403.



Температура воздуха опустится ниже нуля ночью в среду, прогнозирует мэрия, до конца недели будет идти мокрый снег, а в воскресенье, 19 ноября, столбики термометров опустятся до минус шести градусов.



На катке у Озерной аллеи, возле спортшколы «Орбита», уже появились хоккеисты. Катки с искусственным льдом изначально предназначались для массового катания на коньках. Обслуживающая организация не может прогнать людей с клюшками — нет такой обязанности в условиях обслуживания, — поэтому жителям предлагается разбираться самостоятельно. В упомянутом распоряжении префекта назначение четырех ледовых площадок — «хоккей, массовое катание на коньках», и лишь каток возле корпуса 901 предназначен только для катания на коньках.

С прошлого года катки с искусственным льдом обслуживают районные управляющие компании — они отвечают за наладку оборудования, наморозку льда, очистку катков от снега и наледи, должны ремонтировать трещины, сколы и ямы, чистить туалеты, следить за раздевалками и охранять площадки.

Когда установится стабильный минус (от минус 5С), зальют и хоккейные коробки. Их 15, они расположены у корпусов 1466, 1013, 1116, 1203, 824, 921, 307, 518, 526, 109, 247, 2301, на Березовой аллее и Заводской улице. С наступлением зимы в Зеленограде будут открыты и площадки для спортивных игр на снегу, и всем известные лыжные маршруты в лесопарках. Ледяные и снежные горки сделают на Черном и Школьном озерах, у корпусов 403, 1529, 1560, 1606.