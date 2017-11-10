Сейчас это просто поле с регбийными воротами — запасная площадка для тренировок зеленоградских регбистов. Районные власти наметили в следующем году масштабное переустройство поля с заменой покрытия .

Здесь сделают освещение, места под крышей для запасных игроков, парковочный карман, рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Савелки Сергей Князев. Фонари нужны не только для того, чтобы тренироваться в темное время суток, а чтобы вандалы поменьше интересовались этим местом, пояснил Князев.

Он также отметил, что поле между 5 микрорайоном и Ленинградкой активно используется, потому что главный регбийный стадион на Сосновой аллее уже не справляется с большим количеством спортсменов.

Четыре года назад власти планировали сделать из поля крытый стадион, но, по неизвестным причинам, не сделали.