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На регбийном поле в 5 микрорайоне сделают туалеты, раздевалки и фонари 10.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Сейчас это просто поле с регбийными воротами — запасная площадка для тренировок зеленоградских регбистов. Районные власти наметили в следующем году масштабное переустройство поля с заменой покрытия .

Здесь сделают освещение, места под крышей для запасных игроков, парковочный карман, рассказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» замглавы управы района Савелки Сергей Князев. Фонари нужны не только для того, чтобы тренироваться в темное время суток, а чтобы вандалы поменьше интересовались этим местом, пояснил Князев.

Он также отметил, что поле между 5 микрорайоном и Ленинградкой активно используется, потому что главный регбийный стадион на Сосновой аллее уже не справляется с большим количеством спортсменов.

Четыре года назад власти планировали сделать из поля крытый стадион, но, по неизвестным причинам, не сделали.

Помогают ли фонари против вандалов?
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