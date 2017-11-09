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На открытый зеленоградский пробег-марафон 12 ноября записались почти 300 человек Участников ждут четыре дистанции, морозный воздух, медали и призы 09.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Спортивный клуб альпинизма в Зеленограде проводит открытый пробег-марафон 12 ноября. Организаторы подготовили четыре разные дистанции: 10, 20, 30 и 42.195 километров.

Впервые такой пробег был проведён в 1984 году, и с тех пор стал ежегодным соревнованием для членов клуба спортивного альпинизма. В 2008 году пробег объявили открытым, и с тех пор он объединяет спортсменов из разных городов России.

На момент публикации список участников насчитывал 297 человек из Москвы, Московской области, Тулы, Твери, Санкт-Петербурга, Рязани и других городов страны.

Официальная запись на пробег уже закрыта, но стать участником можно и в день соревнований. Для этого нужно пройти регистрацию с 9:00 до 10:00 и сдать взнос (10 км: 450+150 рублей, остальные дистанции: 650+150 рублей). Школьникам любая дистанция будет доступна за 450+150 рублей и справку от врача. Взрослым справка нужна на дистанции от 20 километров, а студенты МИЭТ смогут соревноваться, имея справку на конкретную дистанцию.

На дистанции спортсменов будут ждать два пункта питания, в спорткомплексе МИЭТа можно будет переодеться и оставить вещи, а после пробега принять душ.

Маршрут организаторы соревнований составили непростой: *картинка*. Один «красный» круг — это 10 километров. Марафонцам на дистанции 42.195 километра нужно будет пробежать «синий» круг до финиша. Победителей абсолютных зачётов по первым трём дистанциям наградят медалями и дипломами. Чемпионы самой длинной дистанции получат ещё и призы от организаторов.

Старт марафона состоится 12 ноября в 11:00 у входа в спортивный комплекс МИЭТ (площадь Шокина 1). Выбирайте дистанцию по силам и одевайтесь по погоде!

Как это было в 2015 году, смотрите здесь.

карта у них капец странная

Спортивный клуб альпинизма проводит 12 ноября 2017 Открытый Зеленоградский Пробег-Марафон (дистанции 10, 20, 30, 42.195 км). Если у Вас нет возражений, то большая просьба разместить наше объявление (сделать анонс нашего мероприятия). Несколько фото мероприятия прикрепили.

Фильм о пробеге 2015 https://www.youtube.com/watch?v=EsN0oK2ymlQ

Ещё один: https://www.youtube.com/watch?v=icdQf-1-ek8

И 2014 год: http://tvs.aero/zel-marafon

12 ноября Спортивный клуб альпинизма проводит традиционный Открытый Зеленоградский Пробег — Марафон «Осень 2017» (дистанции 10, 20, 30 и 42.195 км).

Предварительная регистрация (до 08 ноября включительно!) по эл.почте nsi63@mail.ru

В сообщении указать: дистанцию, ФИО, год рождения, город, клуб (если есть).

Впервые этот Пробег-Марафон был проведен в 1984 году и с тех пор проводился ежегодно, как внутриклубное соревнование.

С 2008 года пробег был объявлен открытым. Максимальное количество участников было в 2014 году — 412 человек.

Приглашаем всех желающих!

Вся информация о Пробеге на нашем сайте: http://www.xclimbing.ru/8-meropriyatiya/197-marafon-2017.html

Заранее большое спасибо!

С уважением, Наседкин Олег Юрьевич (руководитель Клуба)

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