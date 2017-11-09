Спортивный клуб альпинизма в Зеленограде проводит открытый пробег-марафон 12 ноября. Организаторы подготовили четыре разные дистанции: 10, 20, 30 и 42.195 километров.

Впервые такой пробег был проведён в 1984 году, и с тех пор стал ежегодным соревнованием для членов клуба спортивного альпинизма. В 2008 году пробег объявили открытым, и с тех пор он объединяет спортсменов из разных городов России.

На момент публикации список участников насчитывал 297 человек из Москвы, Московской области, Тулы, Твери, Санкт-Петербурга, Рязани и других городов страны.

Официальная запись на пробег уже закрыта, но стать участником можно и в день соревнований. Для этого нужно пройти регистрацию с 9:00 до 10:00 и сдать взнос (10 км: 450+150 рублей, остальные дистанции: 650+150 рублей). Школьникам любая дистанция будет доступна за 450+150 рублей и справку от врача. Взрослым справка нужна на дистанции от 20 километров, а студенты МИЭТ смогут соревноваться, имея справку на конкретную дистанцию.

На дистанции спортсменов будут ждать два пункта питания, в спорткомплексе МИЭТа можно будет переодеться и оставить вещи, а после пробега принять душ.

Маршрут организаторы соревнований составили непростой: *картинка*. Один «красный» круг — это 10 километров. Марафонцам на дистанции 42.195 километра нужно будет пробежать «синий» круг до финиша. Победителей абсолютных зачётов по первым трём дистанциям наградят медалями и дипломами. Чемпионы самой длинной дистанции получат ещё и призы от организаторов.

Старт марафона состоится 12 ноября в 11:00 у входа в спортивный комплекс МИЭТ (площадь Шокина 1). Выбирайте дистанцию по силам и одевайтесь по погоде!

Как это было в 2015 году, смотрите здесь.