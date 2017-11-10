В числе призов лотереи — микроволновая печь, блендеры, чайники, а главным подарком станет 40-дюймовый телевизор. До 17 ноября каждый посетитель траттории «Ди Джулия» может получить билет с номером, то есть, стать участником розыгрыша призов. Чем больше лотерейных билетов, тем больше и вероятность выиграть приз. Чтобы попасть на лотерею, лучше забронировать столик на 17 ноября: по телефону 8(495)988-32-92, WhatsApp 9(969)019-00-24 или на сайте траттории https://dijulia.ru/reservation/

Это открытый розыгрыш — билеты с номерами загрузят в прозрачный барабан. Призов немало, а без приятных сюрпризов не обойдётся.