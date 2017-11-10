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Грандиозная лотерея пройдет в траттории «Ди Джулия» 17 ноября. Главный приз — огромный LCD-телевизор 10.11.2017 Тратториия"Ди Джулия" Реклама

Современный ресторан итальянской кухни на площади Юности предлагает всем желающим принять участие в акции: при заказе всего на 600 рублей посетитель получает билет, а значит, становится участником лотереи с различными призами. Спешите накопить лотерейные билеты — тем больше шансов получить отличный подарок.

В числе призов лотереи — микроволновая печь, блендеры, чайники, а главным подарком станет 40-дюймовый телевизор. До 17 ноября каждый посетитель траттории «Ди Джулия» может получить билет с номером, то есть, стать участником розыгрыша призов. Чем больше лотерейных билетов, тем больше и вероятность выиграть приз. Чтобы попасть на лотерею, лучше забронировать столик на 17 ноября: по телефону 8(495)988-32-92, WhatsApp 9(969)019-00-24 или на сайте траттории https://dijulia.ru/reservation/

Это открытый розыгрыш — билеты с номерами загрузят в прозрачный барабан. Призов немало, а без приятных сюрпризов не обойдётся.

Траттория «Ди Джулия» — современный ресторан итальянской кухни, примечательный не только вкусной едой, но и демократической атмосферой, уютом и вполне доступными ценами. В отличие от стандартных итальянских тратторий, здесь стильный интерьер и больший выбор блюд, учитывающий отечественные вкусы. В траттории можно вкусно пообедать и поужинать, отметить праздник или просто посидеть с чашкой кофе и настольными играми. Кстати, здесь их множество, а для детей приготовлены отдельные игры и игрушки. В интерьере ресторана много интересного и неожиданного — но лучше прийти и увидеть это своими глазами.

Траттория «Ди Джулия»: Зеленоград, площадь Юности, дом 2

http://www.dijulia.ru

https://www.facebook.com/trattoriadijulia/

https://vk.com/trattoria_di_julia

https://www.instagram.com/trattoriadijulia/

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+7 (495) 76-76-746
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