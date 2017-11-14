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Открытие торгового центра Selgros — приглашаем на работу 14.11.2017 Торговый центр Selgros Реклама

Компания «Зельгрос" - одна из крупнейших европейских торговых сетей — продолжает успешно развиваться в России. На сегодняшний день работают 9 торговых центров в Москве, Волгограде, Рязани, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. В компании трудятся 2 000 человек.

В этом году компания «Зельгрос» пришла в Зеленоград. Весной 2018 года будет открыт новый гипермаркет сети в 17 микрорайоне на Георгиевском проспекте.

Поиск сотрудников уже начался. Компания заинтересована в высоком качестве сервиса. Поэтому для каждой должности предусмотрена оплачиваемая стажировка. Опытные наставники в действующих торговых центрах поделятся с Вами технологиями и расскажут о правилах работы.

«Зельгрос» заботится о своих сотрудниках. Мы не только строго соблюдаем требования законодательства, но дополнительно предоставляем нашим сотрудникам медицинскую страховку, питание, скидки на товары в наших магазинах. Все наши сотрудники обеспечены спецодеждой. Созданы условия для заботы о здоровье: работа с соблюдением нормы часов и режима рабочего времени, регулярные медицинские обследования.

Атмосфера и условия труда дают возможность расти и развиваться вместе с компанией. Сегодня около 50% руководящих должностей в действующих торговых центрах заняты внутренними кадрами. Это привлекает как опытных, так и молодых специалистов.

Мы — дружная, активная и энергичная команда профессионалов! Мы стремительно растем и развиваемся в области розничной и оптовой торговли. Если Вы энергичны, позитивны, полны жизненных сил и энергии — присоединяйтесь к нашей команде!

Приглашаем на работу:

  • Руководителей и Заместителей руководителей отделов:

Продовольственных/ Непродовольственных товаров;

Приемка товара;

Кассы.

  • Кассиров
  • Сотрудников торгового зала
  • Приемщиков товара
  • Фаршесоставителей
  • Сотрудников кулинарии

Место работы: г. Зеленоград, Георгиевский проспект, рядом ЖК «Жемчужина Зеленограда»

Телефон: 8(985)991-38-68

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Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
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