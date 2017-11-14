Компания «Зельгрос" - одна из крупнейших европейских торговых сетей — продолжает успешно развиваться в России. На сегодняшний день работают 9 торговых центров в Москве, Волгограде, Рязани, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. В компании трудятся 2 000 человек.
В этом году компания «Зельгрос» пришла в Зеленоград. Весной 2018 года будет открыт новый гипермаркет сети в 17 микрорайоне на Георгиевском проспекте.
Поиск сотрудников уже начался. Компания заинтересована в высоком качестве сервиса. Поэтому для каждой должности предусмотрена оплачиваемая стажировка. Опытные наставники в действующих торговых центрах поделятся с Вами технологиями и расскажут о правилах работы.
«Зельгрос» заботится о своих сотрудниках. Мы не только строго соблюдаем требования законодательства, но дополнительно предоставляем нашим сотрудникам медицинскую страховку, питание, скидки на товары в наших магазинах. Все наши сотрудники обеспечены спецодеждой. Созданы условия для заботы о здоровье: работа с соблюдением нормы часов и режима рабочего времени, регулярные медицинские обследования.
Атмосфера и условия труда дают возможность расти и развиваться вместе с компанией. Сегодня около 50% руководящих должностей в действующих торговых центрах заняты внутренними кадрами. Это привлекает как опытных, так и молодых специалистов.
Мы — дружная, активная и энергичная команда профессионалов! Мы стремительно растем и развиваемся в области розничной и оптовой торговли. Если Вы энергичны, позитивны, полны жизненных сил и энергии — присоединяйтесь к нашей команде!
- Руководителей и Заместителей руководителей отделов:
Продовольственных/ Непродовольственных товаров;
Приемка товара;
Кассы.
- Кассиров
- Сотрудников торгового зала
- Приемщиков товара
- Фаршесоставителей
- Сотрудников кулинарии
Место работы: г. Зеленоград, Георгиевский проспект, рядом ЖК «Жемчужина Зеленограда»
Телефон: 8(985)991-38-68
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
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