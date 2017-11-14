«Зельгрос» заботится о своих сотрудниках. Мы не только строго соблюдаем требования законодательства, но дополнительно предоставляем нашим сотрудникам медицинскую страховку, питание, скидки на товары в наших магазинах. Все наши сотрудники обеспечены спецодеждой. Созданы условия для заботы о здоровье: работа с соблюдением нормы часов и режима рабочего времени, регулярные медицинские обследования.

Атмосфера и условия труда дают возможность расти и развиваться вместе с компанией. Сегодня около 50% руководящих должностей в действующих торговых центрах заняты внутренними кадрами. Это привлекает как опытных, так и молодых специалистов.

Мы — дружная, активная и энергичная команда профессионалов! Мы стремительно растем и развиваемся в области розничной и оптовой торговли. Если Вы энергичны, позитивны, полны жизненных сил и энергии — присоединяйтесь к нашей команде!