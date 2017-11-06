Пешеход стал жертвой наезда инкассаторской «ГАЗели», находясь на тротуаре.
Инцидент произошел напротив здания вокзала в Крюково 2 ноября около пяти часов вечера, сообщает полиция. Выезжая из пешеходной зоны Привокзальной площади на проезжую часть в сторону Заводской улицы, фургон сбил 25-летнего жителя Московской области. За рулём ГАЗа-33023 находился 61-летний житель Твери.
Прибывшая на место «скорая» доставила пострадавшего в зеленоградский травмпункт.
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