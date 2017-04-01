Это настоящая современная эпидемия, охватившая около 176 млн представительниц женского пола, начиная с подросткового возраста, независимо от расовой принадлежности или социально-экономического статуса.

Протекая годами и десятилетиями, сопровождаясь болью и бесплодием, эндометриоз тяжким бременем ложится на женщин репродуктивного возраста, самым серьезным образом ограничивая их личностные, социальные и профессиональные возможности.

Столь печальная картина требует от современной медицины максимально быстрое внедрение в практику научных достижений в области диагностики и лечения эндометриоза.

Согласно классическому определению, эндометриоз характеризуется появлением сходной с эндометрием ткани за пределами нормальной локализации. То есть, клетки эндометрия (внутреннего слоя стенки матки) разрастаются за пределами этого слоя.

Доказано, что это вызывает хроническое аутоимунное воспаление. Именно это аутоимунное воспаление является «автором» двух главных проявлений эндометриоза — боли и бесплодия. Противовоспалительные вещества попадают в системный кровоток, вызывая формирование синдрома хронической усталости у женщин с эндометриозом. Этот синдром выявляют у каждой четвертой пациентки с эндометриозом, в то время как в общей женской популяции его распространенность составляет лишь 5%.

Основными клиническими проявлениями эндометриоза служат боль (тазовая, при менструации или при половом акте) и бесплодие.

Боль-самый частый симптом.

Варианты терапии: от консервативного лечения (фармакотерапия) до применения хирургического лечения с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Выбор варианта терапии определяет врач акушер-гинеколог в каждом конкретном случае. Это зависит от возрастного периода стадии жизни пациентки, от ее репродуктивных планов, выраженности клинических проявлений.

Многолетний опыт работы в данной области показывает, что эндометриоз это не приговор.

Древнегреческие врачи уверяли своих современников, что «…боль — это сторожевой пес здоровья». Справедливости ради стоит отметить, что это утверждение не потеряло своей актуальности и по сей день. Помня о боли как об основном (и зачастую о первом и единственном) симптоме эндометриоза, представительницы женского пола должны проявлять настороженность и своевременно обращаться к специалисту.

Максимально ранняя постановка правильного диагноза освободит женщину от необходимости «хождения по мукам», (по разным специалистам-хирургам, терапевтам, неврологам и др.) Применение современных терапевтических и эндоскопических, хирургических технологий и профилактика рецидивов заболевания позволяет сделать жизненный путь пациентки с эндометриозом менее тернистым.

Важно отметить, что при эндометриозе шейки матки участки эндометрия видны при осмотре с влагалищными зеркалами. Эндометриоз влагалища и промежности может проявляться болью во влагалище и прямой кишке, возникающими или усиливающимися при половом акте. Эндометриоидные участки во влагалище и на шейке матки, в мочевом пузыре, прямой кишке, на маточных трубах обнаруживают при кольпоскопии, цистоскопии, ректороманоскопии и лапароскопии — в зависимости от поражённого органа.

Основная цель в лечения эндометриоза в нашем центре — избавление пациентки от болей и дискомфорта, подавление активности патологических очагов и восстановление детородной функции. Все эти задачи решает врач акушер — гинеколог Медицинского центра ИнтерМедикум Вера Павловна Петина, ею накоплен значительный опыт в лечении эндометриоза и других проблем женского здоровья. Доктор, имеющая за плечами более 30 лет трудового стажа, сейчас использует только современные, высокоэффективные методы в диагностике и лечении данных заболеваний.