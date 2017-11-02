Плетенка сделанная вручную
Возьмите нас с собой и принесите в ваш дом глоток природы в виде всевозможных плетеных корзин, созданных руками мастеров из далекой Азии. Руками, впитавшими многовековой опыт плетения из бамбука, ротанга, сыти, водорослей, нитей своей души, своего сердца. Вам станет теплее и солнечнее в доме, где появимся МЫ. С нами вам будет удобнее и уютнее
Новогодние украшения
Мы — новогодние игрушки. Мы — самые разные: шары, фигурки из стекла, волшебные щелкунчики и изящные балеринки. Вы сядете у стола, откроете коробку с елочкой и нарядите ее вместе со своим ребенком. И еще неизвестно, кто получит больше радости.
Мы — сверкаем, блестим, сияем. Мы будем необыкновенными на вашей елке. Мы будем тихонько звенеть и поворачиваться к вашим гостям своими красивыми бочками. Мы из детства.
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