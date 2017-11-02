Возьмите нас с собой и принесите в ваш дом глоток природы в виде всевозможных плетеных корзин, созданных руками мастеров из далекой Азии. Руками, впитавшими многовековой опыт плетения из бамбука, ротанга, сыти, водорослей, нитей своей души, своего сердца. Вам станет теплее и солнечнее в доме, где появимся МЫ. С нами вам будет удобнее и уютнее