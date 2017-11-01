Гастроли цирка в Зеленограде проходили в этом году с аншлагами: шоу с львами и тиграми пользовалось большой популярностью, а уж дети остались в полном восторге. Новый год уже не за горами — спешите порадовать себя и своих близких!

В «Зеленопарк» можно добраться на бесплатном автобусе, который идет от Крюковской площади.

http://circus-maximus.ru/

https://vk.com/club16936556

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