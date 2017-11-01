Один из крупнейших российских передвижных цирков впервые проводит вместе с ТРЦ «Зеленопарк» грандиозные новогодние представления с фантастическими номерами, белыми тиграми, гимнастами, фокусниками и, конечно же, любимыми сказочными персонажами. Билеты уже продаются в кассе цирка — на парковке со стороны «Леруа Мерлен».
«Максимус» — современный, по-настоящему шикарный цирк-шапито на 1500 мест, с новейшим сценическим освещением, прекрасным звуком и номерами в лучших русских цирковых традициях. Новогодние ёлки возле «Зеленопарка» будут идти с 23 декабря по 21 января. Перед представлениями, как в старые добрые времена, каждый ребенок получит от Деда Мороза и Снегурочки сладкий подарок — независимо от цены билета. Стоимость билетов — от 800 до 2500 рублей. Только 23 и 24 декабря акция — билеты можно будет приобрести по специальной цене!
Гастроли цирка в Зеленограде проходили в этом году с аншлагами: шоу с львами и тиграми пользовалось большой популярностью, а уж дети остались в полном восторге. Новый год уже не за горами — спешите порадовать себя и своих близких!
В «Зеленопарк» можно добраться на бесплатном автобусе, который идет от Крюковской площади.
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