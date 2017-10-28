Комментировать
У «Азбуки вкуса» в 5-м микрорайоне загорелась крыша 28.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Небольшое возгорание на крыше супермаркета «Азбука вкуса», расположенного в 5-м микрорайоне Зеленограда, произошло в субботу, 28 октября, около часа дня.

Aleksandr Kuvaldin / vk.com/zelaoauto
Видео: Дмитрий Талкин

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, и огонь не успел распространиться. Из здания не пришлось никого эвакуировать и никто не пострадал.

Причина возгорания выясняется.

 Реклама
28-29 октября 2017 года ТЦ «ГРИН» приглашает отметить День рождения «ЭЛИЗЭ» Объявления
«Домаркет» пришёл в Зеленоград. С 1 по 5 ноября приглашаем всех на грандиозное открытие гипермаркета товаров для дома в ТРЦ «Зеленопарк» Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Автотехцентр «Автолидер» проводит акцию «Осенний шиномонтаж от 600 рублей + диагностика ходовой и колодок дисковых тормозов в подарок Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
ОКТЯБРЬ

Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
ОКТЯБРЬ

Дизайн -проект в подарок
При покупке от 20 тыс. рублей.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама