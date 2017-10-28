Небольшое возгорание на крыше супермаркета «Азбука вкуса», расположенного в 5-м микрорайоне Зеленограда, произошло в субботу, 28 октября, около часа дня.
Aleksandr Kuvaldin / vk.com/zelaoauto
Видео: Дмитрий Талкин
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, и огонь не успел распространиться. Из здания не пришлось никого эвакуировать и никто не пострадал.
Причина возгорания выясняется.
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