Бесхозный предмет обнаружили пассажиры «Ласточки» в Крюково. В итоге экспресс отправился в Москву почти с 20-минутным опозданием, следующие поезда шли по графику.

Инцидент произошел утром в пятницу, 27 октября. При посадке в экспресс «Ласточка» Крюково — Москва отправлением в 8:41 в одном из вагонов пассажиры нашли оставленный без присмотра рюкзак, о чем сообщили поездной бригаде.

На место оперативно прибыли кинологи с собакой. Обследовав находку, признали ее безопасной, сообщили Zelenograd.ru в транспортном отделе полиции. Забывчивый пассажир может найти свой рюкзак в бюро находок.

Электричка отправилась из Крюково в Москву в 8:59, а на Ленинградский вокзал прибыла с 21-минутным опозданием — в 9:27. На расписании других поездов задержка никак не сказалась, все следовали по графику, уточнили в МТ ППК.