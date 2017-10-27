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«Ласточку» задержали на 20 минут из-за оставленного рюкзака 27.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Бесхозный предмет обнаружили пассажиры «Ласточки» в Крюково. В итоге экспресс отправился в Москву почти с 20-минутным опозданием, следующие поезда шли по графику.

Инцидент произошел утром в пятницу, 27 октября. При посадке в экспресс «Ласточка» Крюково — Москва отправлением в 8:41 в одном из вагонов пассажиры нашли оставленный без присмотра рюкзак, о чем сообщили поездной бригаде.

На место оперативно прибыли кинологи с собакой. Обследовав находку, признали ее безопасной, сообщили Zelenograd.ru в транспортном отделе полиции. Забывчивый пассажир может найти свой рюкзак в бюро находок.

Электричка отправилась из Крюково в Москву в 8:59, а на Ленинградский вокзал прибыла с 21-минутным опозданием — в 9:27. На расписании других поездов задержка никак не сказалась, все следовали по графику, уточнили в МТ ППК.

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