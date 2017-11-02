Комментировать
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Зеленоградский детский технопарк откроют в декабре на базе МИЭТа 02.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Детский технопарк появится в Зеленограде уже в этом году — столичная мэрия планирует открыть его на базе МИЭТа, ключевой специализацией технопарка станет электроника, как сообщили Zelenograd.ru в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства (ДНПП) Москвы.

Предварительно открытие запланировано на вторую половину декабря 2017 года. Конкретные параметры проекта еще находятся в проработке.

Детский технопарк «Кванториум» на базе Технополиса «Москва» открылся год назад — пока в Москве действуют только два детских технопарка по программе мэрии
Фото: sch1524uv.mskobr.ru

О решении создать еще два детских технопарка в самых отдаленных округах Москвы — Зеленограде и Троицке — недавно сообщил глава ДНПП Алексей Фурсин. По его словам, так местные школьники смогут заниматься техническим творчеством, не выезжая в центр столицы. «В этих городах очень важно сохранить преемственность и осуществлять подготовку будущих кадров», — цитирует Фурсина информационное Агентство Москва.

Кроме зеленоградского и троицкого технопарков в Москве ожидается открытие еще восьми детских центров технической направленности в 2017 году. Два таких технопарка уже работают с 2016 года — «Кванториумы» в Технополисе «Москва» и в технопарке «Мосгормаш». Таким образом, детскими технопарками будут обеспечены все округа Москвы.

У каждого из технопарков есть свои профильные образовательные направления, а партнёрами по проведению учебных курсов становятся промышленные предприятия и инновационные компании. Например, в Технополисе «Москва» направлений пять: робототехника, авиация, промышленный дизайн, нанотехнологии, энергетика — каждым из них занимаются компании-резиденты Технополиса соответствующего профиля. На «Мосгормаше» таких направлений три: робототехника, геоинформатика, космонавтика.

В детских технопарках размещены учебные классы, хайтек-цех с оборудованием для практических занятий и квантопарк (лекторий).

Занятия проводят в разных формата: выездные уроки для школ дополнительно к школьной программе; занятия по программе «Кванториума», которые разработаны совместно с вузами и ведут их вузовские преподаватели; активности выходного дня совместно с Центрами молодежного инновационного творчества (ЦМИТами); программы подготовки к соревнованиям Juniorskills/Worldskills; совместные программы с колледжами; и даже проектная деятельность по кейсам компаний-резидентов «взрослого» технопарка.

 Реклама
Кухонная студия «Анонс» открылась в Зеленограде. В честь открытия скидки до 40% Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
ЕГЭ по русскому - запишись, чтобы получить высокий балл. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Семейная клиника
Медцентр открыт.

В ноябре всего за 3000р
комплексная чистка зубов .
Реклама
НОЯБРЬ

Скидка на плитку Италии и
Испании 10%

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама