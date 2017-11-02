Детский технопарк появится в Зеленограде уже в этом году — столичная мэрия планирует открыть его на базе МИЭТа, ключевой специализацией технопарка станет электроника, как сообщили Zelenograd.ru в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства (ДНПП) Москвы.
Предварительно открытие запланировано на вторую половину декабря 2017 года. Конкретные параметры проекта еще находятся в проработке.
О решении создать еще два детских технопарка в самых отдаленных округах Москвы — Зеленограде и Троицке — недавно сообщил глава ДНПП Алексей Фурсин. По его словам, так местные школьники смогут заниматься техническим творчеством, не выезжая в центр столицы. «В этих городах очень важно сохранить преемственность и осуществлять подготовку будущих кадров», — цитирует Фурсина информационное Агентство Москва.
Кроме зеленоградского и троицкого технопарков в Москве ожидается открытие еще восьми детских центров технической направленности в 2017 году. Два таких технопарка уже работают с 2016 года — «Кванториумы» в Технополисе «Москва» и в технопарке «Мосгормаш». Таким образом, детскими технопарками будут обеспечены все округа Москвы.
У каждого из технопарков есть свои профильные образовательные направления, а партнёрами по проведению учебных курсов становятся промышленные предприятия и инновационные компании. Например, в Технополисе «Москва» направлений пять: робототехника, авиация, промышленный дизайн, нанотехнологии, энергетика — каждым из них занимаются компании-резиденты Технополиса соответствующего профиля. На «Мосгормаше» таких направлений три: робототехника, геоинформатика, космонавтика.
В детских технопарках размещены учебные классы, хайтек-цех с оборудованием для практических занятий и квантопарк (лекторий).
Занятия проводят в разных формата: выездные уроки для школ дополнительно к школьной программе; занятия по программе «Кванториума», которые разработаны совместно с вузами и ведут их вузовские преподаватели; активности выходного дня совместно с Центрами молодежного инновационного творчества (ЦМИТами); программы подготовки к соревнованиям Juniorskills/Worldskills; совместные программы с колледжами; и даже проектная деятельность по кейсам компаний-резидентов «взрослого» технопарка.
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