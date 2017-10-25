На Центральной палубе (фойе 1 этажа) весь день будет работать ярмарка книг по издательским ценам с участием 15 книжных издательств, литературное кафе в «Даблби», пирожковая от кафе «Лисья нора» и Арт-кулинария ArtiШок. Здесь же для детей стартует сказочный квест (5+).

В «Подводном мире» (Атриум) библиотеки Зеленограда представят свою «Территорию умного досуга» ( 11:00—18:00 ) — ретро-читальню, книгообмен, выставку ретро-открыток и фотоаппаратов, квесты и мастер-классы. Будут действовать также рукодельные мастерские ( 11:00—17:00 ) и главная сцена ( 11:00—19:00 ): выступление саксофониста Юрия Персианова и хора «Возрождение», конкурс чтецов «Моноспектакли на стуле», химическое шоу «Путешествие в Хогвартс», игровые программы «Монсики», шоу африканских барабанов и мастер-класс по жестовому языку, «Песочные сказки», «Умные игры» для семейных команд и концерт поэта и музыканта Влада Жигалова.

Спектакль-концерт «В кукольном формате» покажет в «Аквариуме» (15:00, стеклянный зал в атриуме, 3+) учебный театр школы 1557. Еще два спектакля пройдут в Театральном бункере (аудитория 239): «Няня для Кощея» по сказке Василисы Кошкиной (11:00, 5+) и пластилиновый спектакль «Баллада о маленьком буксире» (17:00, 5+, платный) художника, режиссера и актрисы Ольги Гулевич, в котором поэзия Иосифа Бродского соединится с полотнами знаменитых импрессионистов.

На Верхней палубе (2 этаж) запланированы выставки книг от библиотек Зеленограда, Никольского храма и Общества слепых — журналы со шрифтом Брайля. Рядом пройдёт встреча с читателями писательницы Дарьи Доцук по её книге «Домик над обрывом», мастер-классы по книжной иллюстрации и комиксу, по фоносемантике и интуитивному дизайну. Питерский блогер Валерия Мартьянова поговорит с подростками о литературе и комиксах, а физик-фантаст Ая Эн — о фэнтези в реальности и своих книгах «Мутангелы».

Детская каюта «Домик малышки Мю» (аудитория 240) предназначена для малышей (0+) с родителями — это пространство для отдыха с пеленальным столиком, манежем, стульчиком для кормления и микроволновкой, отдельным туалетом, игрушками и фотозоной. Здесь своя программа — в том числе два спектакля, вальдорфская сказка-спектакль «Два гнома» и картонный спектакль «Цветик-семицветик», а на рояле будут играть «бейби-классику».

Необычным «открытием» фестиваля станет тактильный куб Анастасии Скрыпки и площадка «Игра вслепую» — трогательный арт-объект «На кончиках букв». «Это объект, где слова обретут новую тактильную форму. Это темнота. Это новые ощущения вещей, открытие новых сторон себя. Это удивление. Это ограниченное пространство, где будет возможность прислушаться к внутреннему голосу и попытаться понять, как можно видеть руками и воспринимать мир, в том числе книгу, не опираясь на визуальные образы и зрение», — сообщают в ДК.

Фестиваль книг и творчества «Батискаф» (Вконтакте, в фейсбуке) задуман как нетривиальный комплекс мероприятий, в центре которых стоит слово-чтение-книга. Его цель — популяризация чтения, необходимого для становления полноценной и всесторонне развитой личности, привлечение творческих людей к участию в культурной жизни города, да и просто хороший качественный досуг для всей семьи в выходной день, который сблизит детей и родителей.

Мероприятие проходит при поддержке книжного магазина-клуба «Читай-Болтай» и Централизованной библиотечной системы Зеленограда.