В лесном массиве 9 микрорайона Зеленограда 4 ноября, в субботу (с 11:00), пройдут соревнования по спортивному туристскому ориентированию. Дистанцию до 4 км нужно будет преодолеть бегом, старт — в 100 метрах за зданием Дворца творчества. Организаторы приглашают бесплатно поучаствовать в соревнованиях всех желающих любого возраста, в том числе родителей с детьми, опытных спортсменов или новичков, не знакомых с туристским ориентированием.

Как рассказал Zelenograd.ru куратор направления Виктор Костюшин, с новичками перед стартом проведут подробный инструктаж: «Если приходят новички, мы рассказываем им, как ориентироваться, как следовать маршруту, проговариваем все важные моменты. Кроме того, учим, например, правильно вязать верёвочные узлы. То есть, проводим ещё и инструкторскую работу на соревнованиях, потому что приходят незнакомые с этим видом спорта люди, которые хотят попробовать свои силы».

Соревнования пройдут по принципу «Выбор». Участником выдадут маршрутные листы, на которых будут отмечены пронумерованные контрольные пункты. Каждая команда или участник могут пройти все КП по заданному маршруту (по порядку или в произвольном порядке), а также выбрать количество пунктов по силам.

На прохождение дистанции будет выделено полтора часа, а итоги будут подводиться по количеству «взятых» контрольных пунктов и контрольному времени.

Одеваться советуют по погоде и особенно позаботиться об удобной непромокаемой обуви. Необходимо взять с собой компас, часы для контроля времени и мобильный телефон для экстренной связи. Участники сами несут ответственность за состояние своего здоровья, предупреждает оргкомитет.

Предварительная регистрация проводилась в ЖЖ до 2 ноября, но зарегистрироваться можно и прямо перед началом соревнований. Ответы на любые дополнительные вопросы можно получить по телефону: 8 (903) 117-40-85.