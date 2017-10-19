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Водитель нокаутировал возмущенного пешехода на «зебре» и скрылся 19.10.2017 ZELENOGRAD.RU

Пешеход сделал замечание водителю, вставшему поперек «зебры» в ожидании разрешающего сигнала светофора, за что получил удар в челюсть и потерял сознание. Водитель скрылся с места происшествия.

Конфликт произошел на внутреннем проезде у корпуса 803 в среду, 18 октября, около десяти часов вечера.

«Мы ехали на машине и увидели парня, лежащего на перекрестке. Остановились оказать помощь», — рассказали Zelenograd.ru очевидцы. Вместе с другими автовладельцами пытались поднять его. Пострадавший, судя по запаху алкоголя, был слегка пьян.

Очнувшись, мужчина рассказал, что с велосипедом переходил дорогу на зеленый свет светофора для пешеходов. «Зебру» перекрывал автомобиль, ожидавший своего «зелёного». Пешеход задел велосипедом колесо машины и сделал замечание водителю (предположительно, в грубой форме), после чего «получил удар в зубы и отключился». А водитель покинул место происшествия на своем авто — по словам свидетелей, это был серый кроссовер Mitsubishi Оutlander.

Очевидцы вызвали «скорую» и наряд дорожно-патрульной службы. Остановился рядом и проезжавший мимо экипаж МЧС.

Патрульные осмотрели машину такси с пассажирами, рядом с которой оказался пострадавший пешеход, и отпустили свидетелей, записав данные.

Спасатели случайно оказались на месте происшествия
Татьяна Лебедева / vk.com/zelaoauto

Как уточняют очевидцы, перекресток очень сложен для выезда на Солнечную аллею: пешеходный переход расположен настолько неграмотно, что очень часто машины перед светофором заезжают на «зебру». Центр организации дорожного движения планирует в следующем году переместить светофор, чтобы обезопасить пешеходов и разгрузить движение транспорта в этом месте. Недавно мы подробно рассказывали об этом.

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