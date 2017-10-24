Ещё не знаете, чем заняться с 1 по 5 ноября? Есть уникальная возможность — посетить новый магазин «Домаркет» с огромным выбором посуды, текстиля, хозяйственных товаров по доступным ценам. Это будет не утомительный шопинг, а настоящий праздник с невероятными покупками, конкурсами и целым морем подарков. Только пять дней действуют специальные цены на популярные товары и скидки до 60%!
Это женский рай — более 15 тысяч нужных, качественных и таких дорогих сердцу хозяйки товаров. В «Домаркете» вы найдете множество посуды, текстиля (подушки, пледы, одеяла, постельное белье, занавески), кухонной утвари, товаров для сада, украшений для интерьера, шкатулок, и подарков. Есть эксклюзивные товары, которых не найдешь в других магазинах. Причём всё это не ширпотреб, не а добротные и красивые вещи по удивительно низким ценам. Да, такое возможно, — ведь «Домаркет» открывает в Москве и Подмосковье уже 14-й магазин сети. И чрезвычайно востребован покупателями там, где уже работает.
«Домаркет» занимает в «Зеленопарке» площадь более 1400 квадратных метров. Открытие магазина начнется с 11:00 1 ноября и станет по-настоящему грандиозным — с развлекательными программами, веселыми конкурсами и гарантированными подарками победителям. Каждый час на сцене будут проходить викторины. А те, кто совершит покупку на сумму от 5000 рублей, станут участниками беспроигрышной лотереи и получат ценные призы!
Не упустите возможность порадовать себя, своих близких и друзей! Кстати, в магазине можно приобрести подарочные карты на 500 и 1000 рублей. А в дальнейшем для постоянных покупателей будут ежемесячные скидки на товары — до 30%.
«Домаркет» в ТРЦ «Зеленопарк» работает с 10:00 до 22:00.
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