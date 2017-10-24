Не упустите возможность порадовать себя, своих близких и друзей! Кстати, в магазине можно приобрести подарочные карты на 500 и 1000 рублей. А в дальнейшем для постоянных покупателей будут ежемесячные скидки на товары — до 30%.

«Домаркет» в ТРЦ «Зеленопарк» работает с 10:00 до 22:00.

http://www.domarket.su/