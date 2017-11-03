9 декабря

11:00-12:30 — Лекция «Чип: что это такое или как создать интегральную микросхему» Для школьников 7-11 классов. Одной из важных тенденций развития микроэлектроники — это увеличение числа элементов на кристалле. Это приводит к увеличению скорости работы, повышению надежности и функциональной возможности и уменьшению стоимости интегральной схемы.

Однако начиналось все с одного транзистора. В ходе лекции можно на простых примерах увидеть, как работают полупроводниковые элементы интегральных схем, почему не работали первые МОП-транзисторы, и что представлял из себя первый чип. Материал лекции позволяет понять, как можно изготовить полупроводниковый чип, заглянуть внутрь современных наноразмерных транзисторов, узнать о перспективах развития микро- и наноэлектроники и о профессиях, которые позволяют стать участником создания самых востребованных в современном мире изделий — кремниевых чипов.

В ходе мастер-класса происходит практическое знакомство с технологическим оборудованием и основными операциями технологического процесса изготовления интегральных схем, выполняются технологические операции реактивного ионного травления и магнетронного напыления материалов.

С использованием шаблона-маски изготавливается кремниевая пластина с изображением логотипа МИЭТ и кафедры ИЭМС. Лектор: Королев Михаил Александрович, д.т.н., профессор. Регистрация