В рамках проекта «Университетские субботы» в МИЭТе каждую неделю проходят бесплатные лекции и мастер-классы. Они ориентированы на старшеклассников, но приходить могут все желающие. Необходимо лишь зарегистрироваться и иметь при себе паспорт. Представляем расписание на ближайшие недели.
11:00-12:30 — Лекция «Системы автоматического управления в воздухе, воде и на земле» Для школьников 10-11 классов. Развитие современных науки, техники и производства во всех областях опирается на использование методов, средств и систем автоматического управления. При этом автоматика не только обеспечивает повышение качества и эффективности функционирования различных объектов, снижение материальных и энергетических затрат, улучшение качества продукции и безопасности производства, но и является принципиальной основой реализации самых грандиозных проектов — от нанотехнологий до освоения космического пространства. Теория и техника автоматического управления — увлекательная и творческая область деятельности. Лектор: Демкин В.И., к.т.н., доцент. Регистрация
11:00-12:30 — Мастер-класс по разработке и тестированию бренда Для школьников 7-11 классов и студентов колледжей. С помощью различных методик генерирования идей участники мастер-класса разрабатывают варианты названия торговой марки. Затем участники осуществляют процедуру тестирования вариантов названий с использованием фоносемантического анализа, построения ассоциативных рядов
12:20-14:00 — Мастер-класс по схемотехнике и конструированию электронных устройств Для школьников 7-11 классов. В процессе проведения мастер-класса участниками будут разработаны и собраны простейшие электрические схемы, с объяснением принципов их работы, после чего все желающие смогут собрать несколько схем своими силами, с помощью специального стенда. Преподаватель: Шепелёв Станислав Олегович, руководитель СКБ «Робототехника». Регистрация
11:00-12:30 — Лекция «Возобновляемые источники энергии» Для школьников 7-11 классов. В результате освоения материала лекции школьники узнают о тенденциях развития и перспективах использования традиционных (природный газ, нефть, уран) и возобновляемых (ветра, солнца, водных потоков на суше, а также морей и океанов) источников энергии. Познакомятся с принципами преобразования различных источников энергии в электрическую энергию. Получат представление о современном состоянии развития данных технологий и реализуемых инновационных проектах. Примут участие в дискуссии о перспективах развития технологий возобновляемых источников энергии в мире, в том числе на территории Российской Федерации. Лектор: Лазаренко Петр Иванович канд.тех. наук, доцент кафедры Материалов функциональной электроники. Регистрация
11:00-12:30 — Мастер-класс по деловым коммуникациям. Для школьников 10-11 классов и студентов колледжей. Тебе нужно сделать доклад перед классом? Тебе предстоит выступить перед незнакомой аудиторией? Ты хочешь поговорить со своими родителями так, чтобы тебя услышали и поняли? Страшно? Да! СТРАШНО ИНТЕРЕСНО!!! Страшно интересно научиться разговаривать с людьми! Преподаватель: Саркисян Ольга Витальевна. Регистрация
11:00-12:30 — Лекция «Чип: что это такое или как создать интегральную микросхему» Для школьников 7-11 классов. Одной из важных тенденций развития микроэлектроники — это увеличение числа элементов на кристалле. Это приводит к увеличению скорости работы, повышению надежности и функциональной возможности и уменьшению стоимости интегральной схемы.
Однако начиналось все с одного транзистора. В ходе лекции можно на простых примерах увидеть, как работают полупроводниковые элементы интегральных схем, почему не работали первые МОП-транзисторы, и что представлял из себя первый чип. Материал лекции позволяет понять, как можно изготовить полупроводниковый чип, заглянуть внутрь современных наноразмерных транзисторов, узнать о перспективах развития микро- и наноэлектроники и о профессиях, которые позволяют стать участником создания самых востребованных в современном мире изделий — кремниевых чипов.
В ходе мастер-класса происходит практическое знакомство с технологическим оборудованием и основными операциями технологического процесса изготовления интегральных схем, выполняются технологические операции реактивного ионного травления и магнетронного напыления материалов.
С использованием шаблона-маски изготавливается кремниевая пластина с изображением логотипа МИЭТ и кафедры ИЭМС. Лектор: Королев Михаил Александрович, д.т.н., профессор. Регистрация
12:00-13:30 — Лекция «Бионика в дизайне и технике»Для школьников 10-11 классов и студентов колледжей. Слушатели узнают, что биологические структуры и принципы, позаимствованные учеными, инженерами и дизайнерами в природе, положены в основу новейших материалов и оборудования, промышленных изделий и архитектурных конструкций. Мастер-класс будет проведен в форме занятия по дизайн-проектированию. Слушатели узнают как на основе природного объекта-прототипа осуществить поиск новой интересной формы промышленного изделия, графического знака или архитектурного объекта средствами скетчинга. Лектор: Буцерова Олеся Викторовна, доцент, член Союза Дизайнеров РФ. Регистрация
Вход на мероприятия по предварительной регистрации. При входе в здание в университет необходимо зарегистрироваться на месте. Наличие паспорта школьников и взрослых обязательно. Проход осуществляется через центральную проходную вуза.
Адрес МИЭТа: Зеленоград, площадь Шокина, 1. Проезд до остановки «МИЭТ» на автобусах 2, 3, 8, 9, 11, 19, 29, 31, 32.
Присылайте отзывы и фотографии после посещения «Университетских суббот» в МИЭТе.
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