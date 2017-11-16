В Выставочном зале Музея Зеленограда в воскресенье, 19 ноября, завершает свою работу выставка «Забытые вещи». 18 ноября (в 16:00) по выставке пройдёт последняя экскурсия для детей и взрослых: «Дети смогут узнать о принципах работы печатной машинки, посмотреть первый в СССР телевизор, а взрослые — окунуться в атмосферу прошлого», сообщает музей. Экспозицию осмотрели и корреспонденты Zelenograd.ru, чтобы оценить самые интересные экспонаты и послушать рассказ о них экскурсовода музея Натальи Федоренко.
«Забытые вещи» — это предметы прошлого, которые раньше были практически в каждой семье, а теперь немногие помнят их назначение, происхождение и особый «характер». Выставка задумана как путешествие в прошлое на несколько поколений, по музейным запасникам и домашним кладовкам. Здесь собраны вещи из коллекции Музея Зеленограда и московского Музея индустриальной культуры, а также вещи из личных коллекций горожан и сотрудников музея.
Экспозиция состоит из тематических разделов: наука, быть, связь, торговля, кухня, детство, школа, путешествия и звук. Необычный интерьер выставки создавали совместно с дизайнерами факультета Дизайн МИЭТа, а его «содержание» — это первые калькуляторы и угольные утюги, механическая бритва и пейджеры, авоськи и талоны на продукты, чернильница, жетоны Московского метрополитена, граммофон и многое-многое другое.
Экскурсия сразу же превращается в живой диалог гида с посетителями — всем есть что вспомнить и есть о чём поговорить. Старшее поколение делится историями из жизни и вспоминает, как пользоваться такими «штуками»: как пробивали талончик в автобусе, расплачивались «хрущёвскими фантиками» и переписывали любимую музыку на пластинки, сделанные из рентгеновских снимков. Школьники и студенты сравнивают предметы прошлого с современными аналогами. Экскурсанты шутят, рассказывают анекдоты. Большую часть экспонатов можно не только посмотреть, но и потрогать, а на печатной машинке даже попробовать напечатать текст собственного сочинения.
КВН-49 — первый советский массовый телевизор, названный по именам изобретателей (Кенигсон, Варшавский, Николаевский) и году запуска в производство. В народе он быстро получил прозвище «Купил — Включил — Не работает», так как часто ломался.
Маленькое изображение можно было увеличить с помощью выпуклой приставной линзы. Внутрь нее наливалась вода или глицерин, а когда на смену пришли новые телевизоры «Старт» и «Рубин», линзы обрели новую жизнь в виде настенных аквариумов.
Телевизоры были предметами роскоши с приличной стоимостью, поэтому один из трех каналов, которые принимал КВН, смотрели порой всей коммунальной квартирой. Название появившейся в 1961 году и существующей до сих пор передачи КВН («Клуб весёлых и находчивых») было аллюзией именно на эту марку самого популярного в те годы телевизора.
Арифмометр — механическая счетная машина, с помощью которой можно складывать, вычитать, умножать, делить и извлекать квадратный корень, оперируя числами до 9 знаков — изобрели в России еще до революции. В советское время весьма распространенным устройством был арифмометр «Феликс». За 50 лет было выпущено несколько миллионов арифмометров.
Умению пользоваться арифмометром обучали со школы. В 1950-х годах в СССР было налажено серийное производство электромеханических арифмометров, таких как «Быстрица». Тогда же появились и первые калькуляторы, которые постепенно заменили счёты, логарифмические линейки и арифмометры. Поначалу они были довольно громоздкими и весили более 10 килограмм. В 1964 году было начато производство первого в СССР полностью электронного калькулятора модели «Вега».
А первый советский «микрокалькулятор» размером чуть больше ладони, «Электроника Б3-04», появился в 1974 году. Калькуляторы «Электроника», знакомые в то время каждому школьнику, студенту или инженеру, производились на зеленоградском заводе «Ангстрем».
Еще недавно ни одну контору или учреждение нельзя было представить без пишущей машинки — механической или электрической. Обе устроены несложно: нажатие на клавишу приводит в движение рычаг, заканчивающийся литерой, рычаг ударяет по ленте, пропитанной чернилами, и на бумаге остается отпечаток в виде буквы.
На выставке представлена печатная механическая машинка Optima, относящаяся к виду канцелярских пишущих машинок. Такие производили в бывшей Германской Демократической республике (ГДР) в Берлине.
Интересно, что имя автора первой пишущей машинки не сохранилось, однако известно, что в начале семнадцатого века король Англии распорядился создать инструмент для печатания собственных указов. Выполнили ли королевскую волю, тоже осталось загадкой. Прошло почти полтора столетия, прежде чем машинки стали выпускаться массово. Первооткрывателями чудодейственного печатного аппарата, впервые применившими его в своей работе, считаются американские литераторы — Марк Твен и Джек Лондон. Использовали их и в России: например, Лев Толстой или Владимир Маяковский.
В 2011 году прекратила свою работу последняя фабрика по выпуску печатных машинок. Последнюю печатную машинку на её родине, в Англии, выпустила в 2012 году фабрика Brother — её подарили лондонскому Музею науки. Прошла эра устройств, пользовавшихся огромной популярностью в течение многих лет, с 1867 по 2011 год.
Выставка «Забытые вещи» проходит до 19 ноября в Выставочном зале Музея Зеленограда по адресу: Зеленоград, улица Михайловка, корпус 1410. В пятницу выставка открыта с 10 до 18 часов; в субботу — с 12 до 20 часов; в воскресенье — с 11 до 18 часов. Вход свободный.
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