В Выставочном зале Музея Зеленограда в воскресенье, 19 ноября, завершает свою работу выставка «Забытые вещи». 18 ноября (в 16:00) по выставке пройдёт последняя экскурсия для детей и взрослых: «Дети смогут узнать о принципах работы печатной машинки, посмотреть первый в СССР телевизор, а взрослые — окунуться в атмосферу прошлого», сообщает музей. Экспозицию осмотрели и корреспонденты Zelenograd.ru, чтобы оценить самые интересные экспонаты и послушать рассказ о них экскурсовода музея Натальи Федоренко.

«Забытые вещи» — это предметы прошлого, которые раньше были практически в каждой семье, а теперь немногие помнят их назначение, происхождение и особый «характер». Выставка задумана как путешествие в прошлое на несколько поколений, по музейным запасникам и домашним кладовкам. Здесь собраны вещи из коллекции Музея Зеленограда и московского Музея индустриальной культуры, а также вещи из личных коллекций горожан и сотрудников музея.